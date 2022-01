Xbox łączy siły z Wiedźminem. Taki pad jest wart każdych pieniędzy

Do sieci trafił projekt kontrolera do konsoli Xbox, który z całą pewnością przypadnie do gustu fanom Wiedźmina.

fot. POPeART

Śmiało możemy założyć, że w plebiscycie na najlepszy projekt kontrolera do gier, z pewnością znalazłoby się jedno z dzieł artysty o pseudonimie POPeART. Jego najnowsze dzieło to połączenie grafik nawiązujących do drugiego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa i pada do konsol Xbox Series X/S.

POPeART przygotował dwa niezwykłe projekty - jeden w czerni, drugi srebrny. Jak prezentują się one w pełnej okazałości możecie podziwiać poniżej.

fot. POPeART fot. POPeART

Co tu dużo pisać, taki kontroler jest marzeniem każdego kolekcjonera. Prace POPeART docenił zresztą sam Doug Cockle, czyli aktor wcielający się w postać Geralta z Rivii w anglojęzycznej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Niestety, mało prawdopodobne jest, że podobne kontrolery trafią do sprzedaży, choć Microsoft już teraz ma w swoim portfolio kilka ciekawych modeli padów do Xbox Series X/S, to z reguły są one powiązane z markami należącymi do amerykańskiego producenta.

