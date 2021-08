Xbox na Gamescom 2021 bez nowych gier. Co zatem zobaczymy?

Microsoft ujawnił dzisiaj datę konferencji Xbox podczas targów Gamescom 2021. Dowiedzieliśmy się również na co możemy liczyć.

fot. Microsoft

Po E3 2021 to właśnie europejskie targi Gamescom 2021 są największym wydarzeniem tegorocznego lata. Wiemy już, że z tej okazji większość czołowych producentów przygotuje swoje konferencje. Wśród nich nie zabraknie Microsoftu, którego stream odbędzie się już 24 sierpnia o godzinie 19:00. Niestety, „zieloni” nie pokażą nam żadnych nowych gier. Wydarzenie będzie w pełni poświęcone już zapowiedzianym tytułom oraz usługom.

Otrzymacie szczegółowe informacje na temat niektórych z zapowiedzianych wcześniej tytułów Xbox Game Studios oraz naszych partnerów zewnętrznych, w tym niesamowitych tytułów, które pojawią się na konsoli Xbox w te wakacje, nadchodzących premier w ramach naszej miesięcznej usługi abonamentowej Xbox Game Pass i wiele innych - Microsoft.

Czy to oznacza, że będziemy się nudzić? Nic z tych rzeczy! Warto przypomnieć, że wciąż niewiele wiemy na temat nowego Fable, Avowed (nowe RPG od Obsidian Entertainment), State of Decay 3, Starfield czy The Outer Worlds 2, a przecież wszystkie te produkcje zostały już zapowiedziane. Choć oczywiście musimy założyć, że nie wszystkie powyższe tytuły doczekają się prezentacji, to niemal pewni możemy być obecności Starfield oraz pierwszego pokazu Avowed. Obisidian już kilka tygodni temu zapowiadał, że niebawem otrzymamy mnóstwo nowych informacji na temat gry. Trudno wyobrazić sobie lepszą szansę do zaprezentowania nowego tytułu niż targi Gamescom.

