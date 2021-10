Xbox: problem z dostępnością konsol potrwa do 2022 roku

Sytuacja jest złożona - możliwe, że problem nie zostanie rozwiązany w najbliższym czasie.

Jeśli czytasz ten artykuł, to już pewnie wiesz, że obecnie konsoli nie możemy kupić w każdym sklepie. Niestety, wiceprezes działu gier Xbox Phil Spencer nie pociesza - powiedział, że znalezienie konsoli nie stanie się w najbliższym czasie łatwiejsze. Phil Spencer wyjaśnił, że pierwszym problemem był niedobór chipów, jednak nie tylko to wpłynęło na całą sytuację:

Kiedy myślę o tym, co oznacza zdobycie niezbędnych części do zbudowania konsoli, a następnie dostarczenie ich na rynki, przypominają mi się wszystkie krytyczne punkty tego procesu. Niestety będzie nam to towarzyszyć przez wiele miesięcy - na pewno do końca tego roku kalendarzowego.

Spencer twierdzi, że on i wszyscy w Mircosoft ciężko pracują, aby konsole trafiły do domów ludzi, ale spodziewa się, że nadal będzie to wyzwaniem przez długi czas.

Spencer przyznaje:

Najbardziej nie chcemy rorczarowania fanów. Ludzie naprawdę chcą tej nowej, lepszej generacji konsol i nowych funkcjonalności.

Źródło: kotaku.com