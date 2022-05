Xbox w tarapatach - premiera Starfield przesunięta, a to nie koniec złych wieści

Bethesda właśnie ogłosiła, że Xbox stracił swoje dwie największe premiery w 2022 roku, a mianowicie Starfield i Redfall.

Spis treści

Starfield zadebiutuje dopiero w 2023 roku (fot. Bethesda)

Nie mamy najlepszych wieści dla posiadaczy konsol Xbox Series X|S. Jeśli liczyliście na tegoroczne premiery Starfield i Redfall, to już oficjalnie możecie o tym zapomnieć. Bethesda poinformowała właśnie, że ustalona na 11 listopada tego roku premiera kosmicznego RPG, nie odbędzie się. Podobny los spotka Redfall, czyli najnowsze dzieło Arkane Studios (Dishonored, Prey).

Premiera Starfield i Redfall przesunięta. Bethesda przeprasza i dziękuje za wsparcie

Z krótkiej wiadomości, którą opublikowali włodarze Bethesdy możemy się domyślać, że oba zespoły potrzebują więcej czasu na dopracowanie swoich gier. W przypadku Redfall, przesunięcie premiery nie jest dużym zaskoczeniem. Na temat tego tytułu wciąż nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji, co więcej do tej pory debiut gry był ustalony jedynie na "drugą połowę 2022 roku".

Zobacz również:

W przypadku Starfield sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Najbardziej oczekiwana gra Bethesdy - "kosmiczny Skyrim", miała już ustaloną konkretną datę premiery - 11 listopada tego roku. Co więcej, twórcy regularnie dostarczają nam nowe informacje na temat produkcji. Kiedy możemy się spodziewać debiutu obu gier? Cóż, tego niestety dokładnie nie wiemy. Ujawniono jedynie, że pojawią się one w pierwszej połowie 2023 roku. Na więcej szczegółów będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do końca roku.

Podjęliśmy decyzję o opóźnieniu premiery Redfall i Starfield do pierwszej połowy 2023 roku. Zespoły Arkane Austin (Redfall) i Bethesda Game Studios (Starfield) mają niesamowite ambicje związane ze swoimi grami, a my chcemy mieć pewność, że otrzymacie ich najlepsze, najbardziej dopracowane wersje. Chcemy podziękować wszystkim za ich entuzjazm dla Redfall i Starfield. Ta energia jest ogromną częścią tego, co inspiruje nas wszystkich każdego dnia i napędza nasze własne podekscytowanie tym, co tworzymy. Nie możemy się już doczekać, kiedy podzielimy się z Wami naszymi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki w Redfall i Starfield - Bethesda.

Xbox nie ma już nic do zaoferowania w tym roku

Sympatycy marki Xbox już od lat słyszą zapewnienia, że to już jest "ten rok", "ten moment", w którym studia deweloperskie należące do Microsoftu zasypią nas hitami. Niestety, ale zapowiada się, że drugi rok na rynku w wykonaniu Xbox Series X|S będzie wyjątkowo kiepski.

Microsoft ma ogromne problemy z tytułami od wewnętrznych zespołów. Nie dość, że na premierę konsol dziewiątej generacji gracze nie otrzymali żadnego tytułu na wyłączność, to dopiero w końcówce 2021 roku udało się uratować honor firmy udanymi produkcjami jak Forza Horizon 5 czy Halo Infinite. W tym roku nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej gry ekskluzywnej, a utrata Starfield, Redfall i najprawdopodobniej Stalker 2, oznacza, że fani Xboxa kolejny rok będą mogli z zazdrością obserwować premiery znakomitych gier na wyłączność PlayStation (God of War Ragnarok) czy Nintendo Switch (Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3).

Zobacz również: