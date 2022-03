Xbox z ogromnym pokazem gier w maju? To możliwe, ale najpierw czeka nas ID Xbox

Już za kilka dni odbędzie się wydarzenie [email protected] Showcase, będzie to jednak tylko przystawka przed ogromnym pokazem gier Microsoftu zaplanowanym na maj.

Microsoft spokojnie, a może nawet leniwie, wszedł w 2022 rok. Konkurencja ma za sobą już znakomite pokazy, a także premiery długo oczekiwanych gier (chociażby Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7). Tymczasem mamy już niemal połowę marca, a "zieloni" wciąż bez żadnej znaczącej premiery, jak również bez zapowiedzi nowych bądź nadchodzących produkcji. Możliwe jednak, że już niebawem się to zmieni.

Jak donosi Shpeshal Nick - współzałożyciel XboxEra, Microsoft planuje ogromny pokaz gier i nowości dla konsol Xbox i usługi Xbox Game Pass już w maju. Co ciekawe, Shpeshal Nick dodaje, iż drugi duży pokaz odbędzie się najprawdopodobniej we wrześniu. Może to oznaczać, że nie mamy co liczyć na żadną zaskakującą premierę "zielonych" w pierwszym półroczu 2022 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że podobnie jak miało to miejsce w 2021 roku, Microsoft podkręci tempo dopiero w ostatnich miesiącach roku.

Obecny plan, z tego co mi powiedziano, to pokaz na maj i jeden na wrzesień. Nie uzyskałem więcej szczegółów. Tak, zanim zapytasz, też uważam, że to dziwne, że podano maj, podczas gdy czerwiec jest normalnym czasem E3 - Shpeshal Nick

Zanim jednak otrzymamy główne danie, przyjdzie nam zadowolić się przystawką w postaci wydarzenia [email protected], które odbędzie się już 16 marca o godzinie 19:00. Skupiać się ono będzie na mniej produkcjach oraz grach, które mogą trafić do usługi Xbox Game Pass już w dniu premiery. Microsoft potwierdził już, że podczas transmisji zobaczymy m.in.: Tunica oraz Trek to Yomi. Ta druga produkcja to dzieło polskiego studia Flying Wild Hog, które po raz pierwszy zostało zaprezentowane podczas ostatnie State of Play.

