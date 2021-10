Xbox zapowiada nowe akcesoria z okazji 20. rocznicy powstania marki

Xbox ogłosił garść nowych akcesoriów z okazji 20-lecia swojej marki. Wśród nich znalazł się nowy kontroler, nowy zestaw słuchawkowy oraz nowa podstawka do ładowania od Razera.

Bezprzewodowy kontroler Xbox 20th Anniversary Special Edition jest utrzymany w znanej czarno-zielonej kolorystyce, ale posiada przezroczysty panel przedni. Przyciski akcji zostały wyszarzone, a przycisk główny jest pomalowany tak, aby wyglądał jak oryginalne logo Xbox. Z tyłu znajduje się uchwyt pokryty jednolitym zielonym kolorem marki.

Gdy kontroler zostanie sparowany z konsolą Xbox serii X|S, odblokuje się ekskluzywne dynamiczne tło z okazji 20. rocznicy. Kontroler można również sparować z konsolą Xbox innej osoby, aby podarować jej to tło. Jednakże, jeśli zmienisz swoje tło, to z jakiegoś powodu trzeba będzie ponownie sparować ten kontroler, aby uzyskać je z powrotem. Poza tym, kontroler ten jest w zasadzie standardowym bezprzewodowym kontrolerem Xbox. Zostanie on wprowadzony na rynek 15 listopada, lecz jest już dostępny do zamówienia przedpremierowego w cenie 70 dolarów (ok. 280 zł) w wybranych sklepach Xbox na całym świecie.

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Xbox 20th Anniversary Special Edition to niedawno wydane słuchawki nauszne od Xbox, które wyróżniają się przezroczystymi panelami bocznymi i jeszcze większą ilością zielonych akcentów. Będą one również dostępne od 15 listopada i można je zamówić w przedsprzedaży już dziś w cenie 70 dolarów (ok. 280 zł).

Razer zaprezentował także uniwersalną podstawkę szybkiego ładowania dla Xboxa w ramach 20th Anniversary Limited Edition. Tak samo, jak w przypadku powyższych akcesoriów, od swojego oryginału różni się dodaniem przezroczystych paneli, zielonych akcentów i logo 20th Anniversary. W zestawie znajduje się również akumulator, który podłącza się do tylnej części kontrolera wraz ze specjalną pokrywą, która umożliwia ładowanie przez podstawkę. Nie ma jeszcze informacji na temat tego, kiedy limitowana edycja podstawki będzie dostępna.

Xbox zaprezentował również limitowane edycje koszulki i czapki ze swoim logiem, nową kolaborację z marką Adidas oraz edycję specjalną Xbox Series X z Halo Infinite.