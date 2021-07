Xbox znów dominuje na Steam. Wielki sukces Microsoftu

Xbox zalicza kolejny świetny tydzień sprzedażowy na platformie Steam.

Xbox drugi tydzień z rzędu dominuje na liście bestsellerów platformy Steam. Zgodnie z wykresem Steam Weekly Global Top Sellers w tygodniu zakończonym 4 lipca, na pierwszym miejscu ponownie pojawiła się gra Sea of Thieves. Co ciekawe, na drugim oraz piątym miejscu znajdziemy tytuł Forza Horizon. Są to dwie wersje gry, które znalazły się w pierwszej piątce.

Tak wysoki wynik Sea of Thieves można połączyć z niedawną aktualizacją A Pirate's Life. Gra już drugi tydzień z rzędu znajduje się na szczycie listy. Forza Horizon oraz Halo: The Master Chief Edition, który uplasował się na siódmej pozycji, znalazły się w letniej wyprzedaży Steama. Dzięki temu mogły zyskać jeszcze większą popularność.

Warto zaznaczyć, że wszystkie te gry znajdują się w ofercie abonamentowej Xbox Game Pass. Tym bardziej należą się gratulacje za tak świetne wyniki sprzedaży.

