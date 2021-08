Xe HPG DG2 przetestowane w Geekbench 5. I jest dobrze!

Układ graficzny firmy Intel pojawił się w testach Geekbench 5. Co wyniki mówią nam o jego wydajności?

Intel Xe HPG DG2 zobaczymy oficjalnie dopiero podczas targów CES 2022, jednak wiemy o układzie coraz więcej. Sam Intel podaje, że jest on w tej chwili w fazie ostrych testów - inżynierowie szukają bugów, sprawdzają możliwości podkręcania, sprawdzają, do jakiej temperatury potrafi się nagrzać itp. Ktoś przetestował go za pomocą popularnego benchmarka Geekbech 5, a wyniki automatycznie pojawiły się na oficjalnej witrynie oprogramowania.

Konkretnie - jest to wariant nazwany SKU4, przeznaczony dla producentów sprzętu. Ma 128 jednostek wykonawczych, a częstotliwość taktowania to 2,2 GHz. W teście OpenCL (skupia się na szybkości obliczeń) układ uzyskał 13 710 punktów. Co to oznacza w praktyce? Że obecnie jest na poziomie kart Radeon RX 5500 XT i GeForce GTX 1650 SUPER. Pamiętajmy jednak, że nie jest to układ już w finalnej postaci. W lipcu pojawiły się wyniki wcześniejszej wersji - była o 16% słabsza w tym samym teście, a więc Xe HPG rośnie w siłę.

