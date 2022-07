Xenoblade Chronicles 3 – premiera, postacie, historia, trailery. Wszystko co musisz wiedzieć przed premierą gry na Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3 to kolejna odsłona popularnej serii gier jRPG ekskluzywnej dla konsol Nintendo. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed jej premierą.

Xenoblade Chronicles to jedna z największych tegorocznych premier na Nintendo Switch. Sprawdź, co warto wiedzieć przed premierą tego wyczekiwanego jRPG.

Xenoblade Chronicles 3 – premiera

Premiera Xenoblade Chronicles 3 odbędzie się już 29 lipca 2022 roku, wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 – fabuła

Xenoblade Chronicles 3 przenosi nas do fantastycznego świata przyszłości, w którym nieustanny spór toczą te sobą dwa mocarstwa - Keves i Agnus. Na potrzeby wyniszczającej wojny obydwa państwa „tworzą” młodych żołnierzy, którzy przynajmniej przez 10 lat muszą brać udział w walkach, po czym będą mogli odzyskać swoje życia.

W tej wojennej zawierusze poznajmy Noah i Mio – wyjątkowo uzdolnionych żołnierzy (Off-Seers), którzy posiadają zdolności wysyłanie duchów poległych żołnierzy w zaświaty poprzez granie specjalnej pieśni. Niestety, Noah i Mio reprezentują przeciwne strony konfliktu. Podczas jednego ze starć odkrywają jednak, że mają większy problem niż rywalizacja Keves i Agnus, co sprawia, że łączą siły.

Xenoblade Chronicles 3 – postacie

Głównymi bohaterami historii Xenoblade Chronicles 3 są Noah i Mio. Nie oznacza to jednak, że w grze brakuje barwnych postaci. W sumie, w grze występuje 6. grywalnych bohaterów. Noah, Eunie i Lanz, to przyjaciele od najmłodszych lat i zawsze trzymają się razem. Mio najczęściej można natomiast spotkać w towarzystwie Seny i Taiona.

Noah to jeden z głównych bohaterów Xenoblade Chronicles 3 (fot. Nintendo)

Xenoblade Chronicles 3 – rozgrywka

Xenoblade Chronicles 3 to gra jRPG z ogromnym otwartym światem. Oprócz rozbudowanej i wielowątkowej głównej kampanii, na graczy czekają także: liczne zadania poboczne, wielu potężnych (i opcjonalnych) bossów oraz mnóstwo sekretów.

Sporą część rozgrywki zajmują starcia, te zostały stworzone na bazie poprzednich gier z serii i łączą tak naprawdę najlepsze rozwiązania z Xenoblade Chronicles 1 i 2. Oznacza to, że wciąż mamy do czynienia z mocno taktycznym, ale przy tym efektownym oraz satysfakcjonującym systemem walki.

Xenoblade Chronicles 3 – trailery

Xenoblade Chronicles 3 doczekało się już kilku zwiastunów, które nie tylko wprowadzają nas w historię gry, ale także jej mechaniki.

Czy muszę znać historię z Xenoblade Chronicles 1 i 2?

Wielu graczy zadaje sobie pytanie - czy muszę znać historię z Xenoblade Chronicles 1 i 2, aby cieszyć się rozgrywką w najnowszą odsłonę serii? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta – nie. Jak podkreśla Tetsuya Takahashi – lider studia Monolith i główny twórca serii - „Nazwa 'Xeno', tak naprawdę istnieje tylko po to, by wyraźnie zaznaczyć, że są to produkcje Tetsuya Takahashiego”. Oznacza to, że spokojnie możecie nabyć Xenoblade Chronicles 3 i w pełni cieszyć się rozgrywką. Warto jednak podkreślić, że najwierniejsi fani cyklu będą oczywiście mogli liczyć na dodatkowe smaczki w postaci odniesień do starszych gier.

