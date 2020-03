Xenoblade Chronicles: Definitve Edition - nowe "przecieki" potwierdzają majową datę premiery

Pojawiły się kolejne informacje na temat edycji specjalnej gry Xenoblade Chronicles, jej debiutu możemy oczekiwać już w maju.

Na zeszłorocznym Nintendo Direct zapowiedziano, że w 2020 roku na konsoli Nintendo Switch zadebiutuje Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Edycja specjalna dotyczy gry Xenoblade Chronicles, która pojawiła się pierwotnie na Nintendo Wii w 2010 roku, a w 2015 roku na Nintendo 3DS i zyskała miano kultowej. Przedstawiciele japońskiego producenta nie podali dotąd dokładnej daty premiery nadchodzącego tytułu. Wszystko jednak wskazuje na to, że nastąpi ona już w maju.

Pod koniec stycznia bieżącego roku, dwa sklepy zamieściły w opisie produktu - 29 maj 2020 roku, jako datę premiery gry. Obecnie, kolejne źródła potwierdzają tę datę. Zaledwie tydzień temu pojawiła się ona stronie oficjalnego sklepu producenta - Nintendo eShop. Teraz z kolei, meksykański oddział firmy Amazon zamieścił w swoim sklepie internetowym, ofertę sprzedaży konsoli Nintendo Switch z dołączoną grą Xenoblade Chronicles: Definitve Edition. Do oferty dołączono informację, że produkt będzie dostępny od 29 maja 2020 roku. Pomimo braku oficjalnego potwierdzenia daty premiery, wszystkie doniesienia raczej nie pozostawiają wątpliwości co do tego, kiedy ona nastąpi.

Możliwe, że na oficjalne potwierdzenie debiutu edycja specjalna Xenoblade Chronicles nie przyjdzie nam długo czekać. Przewiduje się, że już w przyszłym tygodniu Nintendo zorganizuje ogromny Direct, na którym zaprezentuje wszystkie nowości, które trafią na Nintendo Switch w nadchodzącym roku.

źródło: wccftech.com