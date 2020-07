Xerox AltaLink® - nowe, inteligentne drukarki wielofunkcyjne dla firm

Xerox AltaLink® C8100 i Xerox AltaLink B8100 to nowe drukarki MFP, które mają przyśpieszyć cyfrową transformację firm i przedsiębiorstw w naszym kraju.

Xerox to jeden z najważniejszych na świecie dostawców rozwiązań do druku cyfrowego oraz zarządzania dokumentami. Z urządzeń amerykańskiego giganta korzystają firmy i przedsiębiorstwa na całym świecie. Xerox mimo ugruntowanej pozycji rynkowej nie stoi w miejscu i cały czas wprowadza nowe, innowacyjne produkty, które ułatwiają funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się środowisku.

Xerox AltaLink 8100

Firma Xerox wprowadza właśnie na rynek nowe urządzenia z serii AltaLink C8100/B8100. Drukarki wielofunkcyjne MFP współpracują z aplikacjami ConnectKey, które usprawniają i automatyzują cyfrową transformację wspierając pracowników w biurze oraz poza nim.

Drukarki Xerox AltaLink z serii 8100 ułatwią również cyfryzację miejsca pracy. Wszystko dzięki ultraszybkiemu skanowaniu do 270 obrazów w zaledwie 60 sekund. Dodatkowo dzięki integracji drukarki z ConnectKey wszystkie pliki mogą automatycznie być przesyłane do popularnych rozwiązań chmurowych, co zaoszczędza znaczną ilość czasu.

Xerox ConnectApp to cyfrowy asystent wbudowany w najnowsze drukarki z serii AltaLink. Rozwiązanie to pozwala nie tylko automatyzować prace, ale także oferuje wiele innowacyjnych funkcji, jak zamiana pisma ręcznego na edytowalny dokument tekstowy w popularnych formatach. ConnectApp pozwala nawet na automatyczną zamianę tekstu na dźwięk.

Pandemia koronawirusa wymusiła zmianę charakterystyki naszej pracy. W momencie, w którym większość pracowników pozostaje w swoich domach i pracuje zdalnie. Z tego właśnie powodu o bezpieczeństwo druku w serii AltaLink dbają firmy takie, jak McAfee oraz Cisco. Dzięki ich kompleksowym systemom zabezpieczeń drukarki AltaLink są w pełni bezpieczne. Dodatkowo urządzenia automatycznie raportują i zarządzają zdarzeniami dotyczącymi naruszania bezpieczeństwa.

Drukarki z serii AltaLink 8100 pojawią się w sprzedaży w Polsce we wrześniu tego roku.

