Xiaomi 11T Pro z szybkim ładowaniem 120 W!

Xiaomi 11T Pro miał podobno wspierać szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 120 W. Firma oficjalnie potwierdziła tę informację za pomocą teasera na Twitterze, jednocześnie budując większe zainteresowanie nowym smartfonem.

Jest to blisko dwukrotność szybkości ładowania oryginalnego Mi 11, który osiągnął 67 W. Oczekuje się również, że pojemność baterii pozostanie taka sama, czyli 5,000 mAh. Wciąż nie ma jednak oficjalnej informacji na temat funkcji bezprzewodowego ładowania dla modelu Pro.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W