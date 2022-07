Xiaomi 12 Lite i Mi Band 7 już zaraz w Polsce! Sprawdzam, co zaoferują nowe urządzenia

Lipiec jest świetnym miesiącem dla Xiaomi. Po premierze bardzo ciekawej serii Xiaomi 12S (wraz z niesamowitym, fotograficznym 12S Ultra), producent przygotowuje się do wypuszczenia na rynek kolejnej nowości.

Xiaomi idzie za ciosem! Kilka dni temu firma zaprezentowała nową flagową serię Xiaomi 12S. To bardzo interesujące telefony, a znajdujący się wśród nich Xiaomi 12S Ultra wzbudził ogromne emocje na całym świecie dzięki swojej niecodziennej matrycy. Producent ewidentnie jest zadowolony ze swoich wyników, ponieważ po kilku dniach naszykował dla nas kolejne interesujące premiery!

Xiaomi 12 Lite, Xiaomi band 7 launching on 13th July Globally



Same-day sales.#Xiaomi12lite #Xiaomi pic.twitter.com/zQV0Kn6oI9 — Paras Guglani (@passionategeekz) July 7, 2022

Według najnowszych informacji uzyskanych przez 91mobiles, wielkimi krokami zbliża się premiera dwóch urządzeń. Pierwszym z nich jest opaska Xiaomi Mi Band 7 - na rodzimym rynku Xiaomi jej premiera już miała miejsce, ale niedługo ujrzymy ją też w oficjalnej sprzedaży w Europie. Druga premiera to świetnie zapowiadający się telefon ze średniej półki - Xiaomi 12 Lite.

Jak podaje portal, oba urządzenia powinny zostać globalnie zaprezentowane już 13 lipca. Taka data nie powinna dziwić - znana opaska jest już dostępna na niektórych rynkach, a Xiaomi 12 Lite coraz częściej pojawia się na różnego rodzaju przeciekach - to pokazuje, że jego premiera też jest tuż za rogiem.

Fot. Xiaomi

Xiaomi 12 Lite - czego się spodziewać?

Xiaomi 12 Lite będzie smartfonem ze średniej półki cenowej, stawiającym na świetne wykonanie i bardzo dobre aparaty. Dostaniemy tutaj zupełnie nowy design z ostrymi, płaskimi ramkami, do tego potrójny aparat z główną kamerą 108 MP. Za działanie telefonu ma odpowiadać Snapdragon 778G współpracujący z 8 GB RAMu. Do tego dostaniemy 6,55" ekran AMOLED 120 HZ, 128/256 GB pamięci oraz szybkie ładowanie 67 W.

Xiaomi Band 7 - czego się spodziewać?

Z kolei Xiaomi Mi Banda 7 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać - to kolejny przedstawiciel niezwykle popularnej serii opasek fitness. Nowa odsłona wprowadza kilka ciekawych zmian - dostaniemy trochę większy i jaśniejszy ekran, do tego pojemniejszą baterię oraz zdecydowanie więcej możliwości śledzenia naszych sportowych aktywności - opaska dostaje aż 120 trybów sportowych! Do tego oczywiście znany z poprzedników pulsometr i pulsoksymetr, NFC i klasyczny już wygląd. To bardzo przemyślana ewolucja znanej formuły.