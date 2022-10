Xiaomi 12 Lite na premierowej przecenie! Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Na stronie producenta pojawiła się promocja, dzięki której nowy Xiaomi 12 Lite kupisz z rabatem w wysokości 200 zł.

Spis treści

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 12 Lite na przecenie

Xiaomi to jedna z najpopularniejszych marek smartfonów w Polsce. W tym roku producent zaprezentował nam serie flagowców oznaczonych numerem 12, do których niedawno dołączył Xiaomi 12T (którego recenzję już wkrótce będziecie mogli przeczytać na PCWorld) oraz Xiaomi 12T Pro.

Model 12 Lite to nowe urządzenie na polskim rynku. Smartfon, w ramach swojego debiutu, został objęty promocją, dzięki której kupisz go z rabatem w wysokości 200 zł. Cena telefonu została więc obniżona z 2199 zł do 1999 zł.

Zobacz również:

Źródło: Xiaomi

Co więcej, dokonując zakupu otrzymamy także bonusowe punkty lojalnościowe (Mi Coins), które później będziemy mogli wykorzystać w sklepie Xiaomi. Oferta gwarantuje także 3-miesięczny dostęp do YouTube Premium za darmo. Smartfon można kupić w ofercie ratalnej, w ramach rat 0%. Szczegóły dotyczące oferty znajdziecie tutaj.

Czy warto kupić Xiaomi 12 Lite?

Źródło: Xiaomi

Urządzenie będzie kolejnym smartfonem z serii tegorocznych flagowców oznaczonych numerem 12. Telefon jest przedstawicielem średniej półki cenowej i warto przyjrzeć się z bliska jego mocnym oraz słabym stronom.

Xiaomi 12 Lite - Zalety

120 Hz odświeżanie ekranu

108 Mpix aparat główny

Szybkie ładowanie

Spory, 6.55-calowy ekran

Xiaomi 12 Lite - Wady