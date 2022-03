Xiaomi 12 Lite pojawia się w Geekbench. Na pokładzie znajdziemy Snapdragona 778G

Xiaomi w grudniu wprowadziło na chiński rynek urządzenia z serii Xiaomi 12. Przewidywana polska premiera pod koniec marca ma przynieść trzy nowe modele, ale najnowsze informacje wskazują na to, że pojawi się nowy zawodnik.

Fot. Xiaomi

Seria Xiaomi 12, jak na razie, składa się z trzech urządzeń - Xiaomi 12X, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro. Xiaomi, przez ostatnie 3-4 lata, wypuszczało model Lite w ramach swojej flagowej serii numerycznej i wygląda na to, że seria Xiaomi 12 nie będzie wyjątkiem. Jak zauważył serwis MySmartPrice, Xiaomi 12 Lite pojawił się w bazie danych benchmarku Geekbench. Przyjrzyjmy się bliżej wynikowi tego smartfona i jego specyfikacji.

Nadchodzący Xiaomi 12 Lite odwiedził stronę Geekbench z numerem modelu 2203129G. Bazując na tym numerze, wygląda na to, że jest to globalny wariant urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się on wkrótce również i na naszym rynku.

Fot. Geekbench / MySmartPrice

Xiaomi 12 Lite udało się uzyskać 788 punktów w jednordzeniowej rundzie testu Geekbench 5. Natomiast wynik w rundzie wielordzeniowej został zanotowany na poziomie 2864 punktów. Test ujawnia również, że smartfon będzie napędzany przez ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości szczytowej 2,4 GHz i nazwie kodowej "Taoyao".

Ponadto, potwierdzone zostało, że system na chipie będzie posiadać zintegrowane GPU Adreno 642L, a więc nadchodzący Xiaomi 12 Lite będzie napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Dla tych, którzy nie wiedzą - ten sam procesor napędza model Xiaomi 11 Lite NE 5G. Strona Geekbench ujawnia również, że urządzenie będzie dostarczane z systemem Android 12. Ponadto, Xiaomi 12 Lite będzie posiadał 8 GB pamięci RAM, lecz firma może wprowadzić go na rynek również w innych konfiguracjach.

Fot. Xiaomi

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite została podana kilka miesięcy temu. Smartfon może oferować wyświetlacz Full HD+ AMOLED o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mówi się, że będzie oferować potrójny zestaw tylnych aparatów, w tym główny czujnik Samsung ISOCELL GW3.