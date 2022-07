Xiaomi 12 Lite staje w szranki z Nothing Phone (1), Galaxy A53 i POCO F4. Ma kilka mocnych argumentów!

Premiera Xiaomi 12 Lite musi być już tuż tuż. Odnajdujemy coraz więcej informacji na temat tego smartfona - ja jestem podekscytowany wielką walką w średniej półce cenowej!

Xiaomi 12 Lita to naprawdę świetnie zapowiadający się smartfon. W niezłej cenie dostaniemy tutaj przyzwoite podzespoły oraz naprawdę dobry wygląd (który, jak to często bywa w przypadku Xiaomi, jest ewidentnie zainspirowany najnowszymi iPhone'ami). Już teraz dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztował w Europie!

Nie mamy co prawda jeszcze informacji o dacie premiery Xiaomi 12 Lite, ale musi ona być już tuż za rogiem. Po zaprezentowaniu najnowszych Xiaomi 12S, 12S Pro i 12S Ultra, które trafiły wyłącznie na rynek chiński, producent będzie chciał zrewanżować się konsumentom w Europie. Najnowsze informacje o cenach tych telefonów pojawiły się dzięki dwóm sklepom internetowym, które jakby nigdy nic postanowiły do swojego asortymentu dodać wyczekiwany Xiaomi 12 Lite.

Pierwszym ze sklepów jest oficjalny e-sklep Orange w Hiszpanii. Klienci mogą tam zobaczyć Xiaomi 12 Lite wraz z oficjalną specyfikacją i ceną urządzenia, która została ustalona na 506 Euro (około 2420 zł). Ten sklep potwierdza wcześniejsze informacje na temat specyfikacji: zobaczymy Snapdragon 778G, 6,55" ekran AMOLED i konfigurację 8 GB RAM/128 GB ROM.

Z drugiej strony na rumuńskiej stronie evomag.ro zobaczymy trochę inne urządzenie. Wygląda na to, że firma stworzyła już aukcję dla Xiaomi 12 Lite, ale postanowiła ją na tę chwilę zapełnić informacjami i zdjęciami zaczerpniętymi z Xiaomi 12X oraz Xiaomi 11 Lite. Ważna jest jednak cena - 2284 Lei to około 2200 zł. Wygląda więc na to, że możemy się spodziewać, że nadchodzący smartfon będzie kosztował właśnie między 2200 zł a 2400 zł u nas w kraju.

Jak wygląda główna konkurencja Xiaomi 12 Lite? Oto najciekawsze telefony w tej półce cenowej - sprawdzam, czy mogą zagrozić nadchodzącemu produktowi Xiaomi.

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) to zdecydowanie interesujący telefon - więcej o nim przeczytacie tutaj. Jego główną siłą jest aura nowości, która go otacza - jest to nowy producent, który zbudował duży hype wokół tego telefonu dzięki naciskowi na społeczny aspekt kampanii reklamowej.

Pod maską jest to średniak o podobnych podzespołach do telefonu Xiaomi, który zdecydowanie nie dorówna chińskiemu telefonowi pod względem aparatów, ale przynosi ze sobą powiew świeżości do dość statycznego rynku. Xiaomi z drugiej strony jest sprawdzoną marką - wiemy, czego spodziewać się po telefonach producenta. Nothing Phone może być świetnym produktem, ale może być też totalną klapą, porzuconą przez producenta po kilku miesiącach. Jest to więc duża niewiadoma.

Samsung Galaxy A53

Z kolei Samsung A53 ma inną przewagę nad Xiaomi - markę. Samsung znany jest jako "podstawowy" producent smartfonów z Androidem. Ze względu na to jest to bardzo rozpoznawana marka, z którą współpracuje najwięcej różnego rodzaju akcesoriów. Poza tym może się też pochwalić przemyślanym i sprawnym systemem.

Jednakże często w przypadku Samsunga właśnie za tę markę płacimy - telefony są droższe od konkurencji i nierzadko brakuje im najnowszych nowinek technologicznych - szczególnie w niższych segmentach cenowych. To tutaj Xiaomi ma dużą przewagę- producent lubi wprowadzać do swoich telefonów w każdym segmencie różne nowości, dzięki którym korzystanie z nich jest odrobinę bardziej przyjemne, czy też ma w sobie "to coś".

POCO F4

POCO F4 z kolei ma przewagę nad nadchodzącym Xiaomi 12 Lite w innej kwestii - czystej specyfikacji, Jest to telefon stworzony z jak najmocniejszymi za dobrą cenę. Ze względu na swój Snapdragon 870 będzie zdecydowanie szybszy od propozycji Xiaomi. Jednak 12 Lite ma inne zalety. Jest to zdecydowanie jakość wykonania i design - aspekty, na których marka POCO musi oszczędzać. Kupując urządzenie od Xiaomi, wiemy że będzie wykonane z lepszych materiałów, często też zdecydowanie lepiej spasowane i po prostu dopracowane bardziej, niż urządzenia od POCO.