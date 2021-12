Xiaomi 12 Pro zaprezentowany! Kosmiczna specyfikacja, ale i kosmiczna cena

Chiński gigant technologiczny zaprezentował nam dzisiaj swojego najdroższego, ale i zarazem najmocniejszego pod względem specyfikacji flagowca - Xiaomi 12 Pro. Czy smartfon też okaże się najlepszym flagowcem 2022 roku?

Źródło: Xiaomi

Ten dzień w końcu nastał, na specjalnym wydarzeniu chińska firma technologiczna zaprezentowała nam Xiaomi 12 Pro, czyli jeden z jej najlepszych flagowców oraz topowy model od Xiaomi na 2022 rok. Oprócz tego modelu, Xiaomi przedstawiło nam również jego mniejszego brata oraz najnowszą wersję nakładki systemowej - Xiaomi 12 i MIUI 13.

Ekran zastosowany w Xiaomi 12 Pro to zakrzywiony ekran AMOLED typu E5, o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości QHD+. Producent umieścił w nim również specjalny otwór na aparat selfie. Maksymalna jasność panelu ma osiągać nawet do 1500 cd/m2, a on sam ma obsługiwać HDR10+. Nie zabrakło również udoskonalonego adaptacyjnego odświeżania od 1 do 120 Hz (LTPO 2.0).

Podobnie jak w przypadku swojego kompaktowego bliźniaka, sercem Xiaomi 12 Pro będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Co więcej, producent umieścił w urządzeniu specjalny układ chłodzenia, oparty na komorze parowej. Dzięki temu smartfon ma się nie przegrzewać, a tym samym działać o wiele wydajniej przez dłuższy czas.

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

To co zdecydowanie wyróżnia Xiaomi 12 Pro, przynajmniej z zewnątrz, to jego aparat główny. Ten został oparty na nowym sensorze Sony IMX707, który dodatkowo wspiera optyczna stabilizacja (OIS). Xiaomi chwali się również zastosowaniem technologii CyberFocus, która ma odpowiadać za bezbłędne, szybkie ustawianie ostrości.

Wszystkie tylne obiektywy Xiaomi 12 Pro - główny, ultraszeroki i teleobiektyw - posiadają 50 MP matrycę. Oprócz nich z przodu znajdziemy także 32 MP aparat do selfie.

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

Smartfon został zaopatrzony w akumulator o pojemności 4600 mAh, który obsługuje przewodowe zasilacze o mocy do aż 120 W. Wspierane jest też ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W i zwrotne o mocy 10 W. To co jednak szczególnie wyróżnia Xiaomi 12 Pro pod względem jego ładowania, to lepsza optymalizacja i zabezpieczenie ogniwa - Xiaomi zdecydowało się wprowadzić autorski procesor Surge P1.

Xiaomi 12 Pro oferuje także poczwórne głośniki Harman/Kardon z Dolby Atmos, a także Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS z Galileo oraz modem 5G. Smartfon będzie działać pod kontrolą systemu Android 12 oraz najnowszej nakładki systemowej MIUI 13, którą otrzyma jako aktualizację w pierwszej kolejności.

Źródło: Xiaomi

Ceny Xiaomi 12 Pro w Chinach wyglądają następująco:

Xiaomi 12 Pro w wersji 8/128 GB — 4699 juanów ( 3000 zł)

Xiaomi 12 Pro w wersji 8/256 GB — 4999 juanów ok. ( 3200 zł )

) Xiaomi 12 Pro w wersji 12/256 GB — 5399 juanów (3500 zł)

Należy jednak pamiętać, że są to kwoty, które nie uwzględniają podatków w Polsce. Realnie ceny te będą u nas nieco większe i najprawdopodobniej przekroczą granicę 4000 zł w każdym wariancie urządzenia.