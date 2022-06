Xiaomi 12 Ultra - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [15.06.2022]

Chińska marka wkrótce zaprezentuje swój nowy flagowy model, który może stać się jednym z najmocniejszych smartfonów tego roku. W tym artykule zbieramy dla was wszystkie informacje oraz przecieki na temat Xiaomi 12 Ultra.

Aktualizacja [15.06.2022]

Do sieci trafiła specyfikacja Xiaomi 12 Ultra. Informacje znalazły się na twitterowym profilu dziennikarza Yogesha Brara - znanego z branżowych przecieków.

Xiaomi 12 Ultra

(rumoured)



- 6.7" QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1

- 8/12GB LPDDR5 RAM

- 256/512GB UFS3.1

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 48MP (UW) + 48MP (periscope, 5x), ToF, Laser AF

- Front Cam: 20MP

- Android 12, MIUI 13

- 4,800mAh battery, 67W wired, 50W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 14, 2022

Według informacji smartfon ma zostać wyposażony w 6.7 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem wyświetlacza, na którym znajdziemy 20 MP kamerę do selfie. Na pleckach urządzenia umieszczone zostaną trzy obiektywy o rozdzielczości: 50 MP, 48 MP i 48 MP.

Tym co najbardziej przykuło moją uwagę jest obecność Snapdragona 8+ Gen 1 oraz możliwość zakupu smartfona w wersji z 12 GB pamięci RAM. Takie połączenie brzmi naprawdę obiecująco i z odpowiednią optymalizacją systemu może zagwarantować Xiaomi 12 Ultra pozycję najmocniejszego telefonu tego roku.

O tym jak wydajna jest nowa jednostka marki Qualcomm świadczą benchmarki, w których zdobywa ona znacznie lepsze wyniki niż poprzednie Snapdragony:

Aktualizacja [09.06.2022]

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia przedstawiające etui ochronne do Xiaomi 12 Ultra. Musimy przyznać, że prezentują się one dosyć dziwne, ale konstrukcja smartfona wymaga sporej wysepki na casi'e urządzenia. Mamy nadzieję, że na żywo będą one wyglądały nieco bardziej atrakcyjnie.

#Xiaomi Youpin an e-commerce website, posted a photo of a protective case suspected of #Xiaomi12Ultra. pic.twitter.com/7hf1II7nie — Nishant Pathak (@NishantBareilly) June 9, 2022

Wygląd urządzenia

Do sieci wyciekły fotografie nowego urządzenia od Xiaomi. Wśród zdjęć znajdują się dwa ujęcia plecków smartfona oraz jedna fotografia przedstawiająca case do Xiaomi 12 Ultra. Wygląda na to, że główna kamera będzie prezentować się nieco inaczej niż na pierwszych renderach. Zmianie uległo położenie lampy błyskowej oraz umiejscowienie czerwonego loga marki Leica. Fotografie przedstawiają modele w białym oraz błękitnym wykończeniu, a także niebieski case.

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / Shadow_Leak

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / Shadow_Leak

Case do Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / Shadow_Leak

Na renderach koncepcyjnych smartfon prezentuje się tak:

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Specyfikacja sprzętu

Na Twitterze pojawiły się informacje dotyczące specyfikacji Xiaomi 12 Ultra. Według doniesień, smartfon będzie oferował jedne z najmocniejszych podzespołów dostępnych obecnie na rynku.

Xiaomi 12 Ultra



• 6.73" 2K 120Hz E5 OLED Display, LTPO 2.0, 10bit

• Snapdragon 8 Gen1+

• C2 ISP

• 4900mAh+120W

• 50MP(IMX989, OIS)+48MP(UW, OIS)+48MP(Tele, 120x Zoom) Rear

• 32MP Front

• Android 12



8GB+256GB: ¥5999

12GB+256GB: ¥6499

12GB+512GB: ¥6799

16GB+512GB: ¥7299 — Sam (@Shadow_Leak) May 11, 2022

Nowy sprzęt od Xiaomi ma zostać wyposażony w ogromny 6.73 calowy ekran o rozdzielczości 2K. Zostanie on wykonany w technologii OLED, a prędkość odświeżania wyświetlacza ma wynosić 120 Hz. Dla użytkowników preferujących duże smartfony wydaje się to być sprzęt idealny. Przeglądanie YouTube, oglądanie filmów czy granie w najnowsze produkcje ze Sklepu Play, będzie na takim wyświetlaczu prawdziwą przyjemnością.

Urządzenie zadebiutuje z Androidem 12 wspieranym przez Snapdragona 8 Gen 1+. Smartfon będzie więc jednym z pierwszych sprzętów wyposażonych w nowy procesor marki Qualcomm. Na szczególną uwagę zasługuje również bateria o pojemności 4900 mAh.

Aparat

Xiaomi 12 Ultra ma posiadać kamerę do selfie o rozdzielczości 32 MP oraz trzy obiektywy umieszczone na tylnej obudowie: główny o mocy 50 MP, ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 MP oraz teleobiektyw oferujący 120-krotny zoom.

Główny aparat - umieszczony w centrum okrągłego modułu - najprawdopodobniej będzie sensorem Sony Exmor IMX800. Wyspa znajdująca się na pleckach urządzenia sugeruje jednak znacznie większą ilość kamer. Niestety na ich temat temat nie pojawiło się jeszcze zbyt wiele informacji.

Wiemy jednak, że Xiaomi rozpoczyna współpracę z marką Leica co zostało oficjalnie ogłoszone kilka dni temu. Co więcej, pierwszy smartfon wykorzystujący technologię fotograficzną niemieckiej marki ma pojawić się na rynku już w lipcu. Oznacza to, że Xiaomi 12 Ultra może zostać wyposażony w obiektywy marki Leica.

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / LetsGoDigital - Mark Peters

Data premiery

Początkowe przecieki sugerowały, że smartfon zadebiutuje w trzecim kwartale tego roku. Najnowsze przecieki wskazują jednak na o wiele bliższą datę:

Xiaomi 12 Ultra Launches this July - Snapdragon 8+ Gen 1 | Xiaomi x Leica pic.twitter.com/YvcTbv1wfn — TechDroider (@techdroider) May 24, 2022

Premiera Xiaomi 12 Ultra może odbyć się już w lipcu.