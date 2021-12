Xiaomi 12 będzie pierwszym na świecie smartfonem ze Snapdragonem 8 1Gen!

Pierwsza generacja układu Snapdragon 8, zaprezentowana podczas trwającego Snapdragon Tech Summit firmy Qualcomm, zasili w przyszłym roku kilka flagowych urządzeń z Androidem. Realme już potwierdziło, że jego GT 2 Pro będzie korzystać z tego rozwiązania, a teraz założyciel i dyrektor generalny Xiaomi, pan Lei Jun, również potwierdził użycie świeżo ogłoszonego flagowego układu Qualcomm w nadchodzącym Xiaomi 12.

Pan Jun nie zdradził nic na temat Xiaomi 12, ale powiedział, że seria Xiaomi 12 "będzie pierwszymi na świecie smartfonami", które będą posiadać 1. generację Snapdragona 8.

Zobacz również:

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I'm proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world's first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce