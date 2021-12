Xiaomi 12 oficjalnie! Kompaktowy flagowiec z topową specyfikacją

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy smartfon - Xiaomi 12. Czym zaskoczy nas ten flagowiec o względnie kompaktowej formie?

Źródło: Xiaomi

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie brakuje kompaktowych flagowych smartfonów. Swoją próbę w zeszłym i obecnym roku podjęło co prawda Apple, lecz wyniki sprzedażowe iPhone'a 12 mini i iPhone'a 13 mini nie były najlepsze. Na przeciw temu postanowiło wyjść również jeden z największych chińskich producentów smartfonów.

To właśnie dzisiaj zaprezentowano nam model Xiaomi 12, który zdaje się być odpowiedzią na wszystkie prośby i potrzeby tych, którzy szukają mniejszych urządzeń, ale o najlepszej na rynku specyfikacji.

Źródło: Xiaomi

To, czym przede wszystkim Xiaomi 12 ma się wyróżniać, to jego ekran. Producent umieścił w nim matrycę o przekątnej 6,28 cala, co - w połączeniu z bardzo wąskimi ramkami - daje nam flagowca, który z pewnością przypadnie do gustu większości klientów. Korzystanie z tego smartfona powinno być tym bardziej wygodne, gdyż jego szerokość mierzy sobie jedyne 70 mm, a waga - 180 g.

Pomimo to, wyświetlacz Xiaomi 12 nie powinien być szczególnym zaskoczeniem pod względem jego parametrów - jest to 12-bitowy AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Jako podaje producent, maksymalny poziom jasności tego wyświetlacza osiąga 1100 nitów. Obecne będzie również wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+, czego podkreśleniem ma być odświeżanie na maksymalnym poziomie 120 Hz.

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

Sercem smartfona będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - jeden z najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych układów do urządzeń mobilnych na świecie. Będzie on wspierany przez maksymalnie 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1.

Z tyłu urządzenia swoje miejsce ma także potrójny aparat. Użyty sensor, Sony IMX766, posiada 50 MP i rozmiar 1/1.56″, który dodatkowo wspiera optyczna stabilizacja obrazu (OIS). Na tylnym panelu znajdziemy też 13 MP szeroki obiektyw oraz telemakro, natomiast z przodu telefonu umieszczono 32 MP kamerkę do selfie.

Źródło: Xiaomi

Smartfon będzie zasilany za pomocą baterii o pojemności 4500 mAh. Dostępne będą aż trzy sposoby na jego ładowanie: przewodowo z mocą 67 W, bezprzewodowo z mocą 50 W i zwrotnie z mocą 10 W.

Za wydobywający się z urządzenia dźwięk odpowiedzialne będą głośniki stereo Harman/Kardon z Dolby Atmos. Oprócz nich na wyposażeniu znalazło się także Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS z Galileo, modem 5G oraz czytnik lini papilarnych w ekranie.

Xiaomi 12 będzie działać pod kontrolą systemu Android 12 oraz najnowszej nakładki systemowej MIUI 13, którą otrzyma jako aktualizację w pierwszej kolejności.

Źródło: Xiaomi

Ceny Xiaomi 12 w Chinach wyglądają następująco:

Xiaomi 12 w wersji 8/128 GB — 3699 juanów ( 2300 zł)

Xiaomi 12 w wersji 8/256 GB — 3999 juanów ok. ( 2500 zł )

) Xiaomi 12 w wersji 12/256 GB — 4399 juanów (2800 zł)

Należy jednak pamiętać, że są to kwoty, które nie uwzględniają podatków w Polsce. Realnie ceny te będą u nas nieco większe i najprawdopodobniej przekroczą granicę 3000 zł w każdym wariancie urządzenia.