Xiaomi 12S Pro na pierwszych testach! Jest znacznie szybszy niż Galaxy S22 Ultra

Nowy smartfon Xiaomi pojawił się w testach wydajnościowych Antutu i wypadł w nich naprawdę imponująco.

Chińska marka ogłosiła, że ich nowy model o nazwie 12S Pro przeszedł testy wydajnościowe w benchmarku Antutu.

Smartfon zdobył w nich 1 113 135 punktów, a więc po swojej premierze powinien zająć miejsce na samym szczycie rankingu.

Źródło: xiaomiui.net

Urządzenie jest oparte na najnowszym Snapdragonie 8+ Gen 1 i wykorzystuje autorską nakładkę producenta.

Jak dotąd w zestawieniu Antutu najlepiej wypadały smartfony oparte na układzie Snapdragon 8 Gen 1, a więc wygląda na to, że nowa jednostka marki Qualcomm jest znacznie bardziej wydajna niż jej poprzednia wersja.

Xiaomi 12S Pro zdobył znacznie wyższy wynik niż wszystkie urządzenia znajdujące się jak dotąd na pierwszych pięciu miejscach rankingu. Widać również bardzo duży progres względem modelu 12 Pro, który w tym samym zestawieniu zdobył 986 692 punktów.

Przyznam jednak, że największym zaskoczeniem było dla mnie bezpośrednie porównanie telefonu Xiaomi z najmocniejszymi modelami Samsunga.

Galaxy S22 Ultra oraz S22 + zadebiutowały w wersjach ze Snapdragonem 8 Gen 1 oraz Exynosem 2200. Słabsze modele, oparte na procesorze koreańskiej firmy, trafiły do sprzedaży w Europie. Wszystkie wersje smartfona wypadają jednak znacznie gorzej niż przyszły flagowiec Xiaomi.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że są to jedynie testy syntetyczne i o ile faktycznie odzwierciedlają one wydajność smartfona w dość zamkniętych warunkach, to różnice między urządzeniami nie będą aż tak widoczne w codziennym użytkowaniu.

Możecie to zauważyć na przeróżnych speed testach, które porównują szybkość smartfona w pragmatycznych zadaniach. Poniżej jedno z takich zestawień, dotyczące Galaxy S22 Ultra i Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12S Pro może nie doczekać się globalnej premiery. Urządzenie jak na razie zostało zapowiedziane jedynie na chiński rynek.