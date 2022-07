Xiaomi 12S Ultra, 12S Pro i 12S oficjalnie! Sprawdzamy, czym różnią się od siebie nowe modele

Nowa seria flagowców Xiaomi została w końcu ujawniona! Podsumowujemy różnice między telefonami - czym się różnią, co jest w nich podobnego i na który warto czekać?

Spis treści

Xiaomi 12S Ultra

Po wielu tygodniach spekulacji i oczekiwania Xiaomi w końcu zaprezentowało swoje najnowsze flagowe modele z rodziny 12S. Tak jak przewidywaliśmy na podstawie wcześniejszych przecieków, producent zaprezentował trzy warianty urządzeń z tej serii: 12S, 12S Pro oraz najbardziej wyczekiwany 12S Ultra. Szczególnie ten ostatni od wielu dni był bohaterem wielu artykułów, zarówno ze względu na partnerstwo z firmą Leica, jak i nietypowej, calowej matrycy, która znalazła się w tylnym aparacie. Sprawdzamy więc, jak wyglądają najnowsze smartfony oraz co odróżnia je między sobą.

Xiaomi 12S - wygląd

Seria 12S jest bardzo interesująca w portfolio Xiaomi. Dostajemy tutaj modele 12S i 12S Pro, które do złudzenia przypominają swoich poprzedników z rodziny 12. Oba smartfony mają zagiętą przednią szybę, do tego ciekawy tył z modułem aparatu znanym z poprzedników. Z kolei 12S Ultra jest dużym odejściem od tej formuły. Z tyłu telefonu wita nas ogromny moduł aparatu, za którym schowana jest gigantyczna matryca. Cały telefon, mimo podobnego kształtu do mniejszych braci, jest zdecydowanie masywniejszy, co zawdzięcza też wykończeniu ze skóry ekologicznej.

Zobacz również:

Seria Xiaomi 12S - podzespoły

Seria Xiaomi 12S to zestaw telefonów z najwyższej półki. Ze względu na to zostały one zaprezentowane z najnowszym procesorem Snapdragon 8+ Gen 1 na pokładzie. Najnowszy SoC od firmy Qualcomm będzie współpracował we wszystkich trzech telefonach z dwoma konfiguracjami pamięci RAM: 8/12 GB. Jeśli zdecydujemy się na Xiaomi 12S Ultra, do wyboru dostaniemy trzy konfiguracje pamięci wewnętrznej: 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Z kolei 12S i 12S Pro będą dostępne w wersjach: 8/128 GB, 8/256 GB i 12/512 GB.

Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S - ekran

To właśnie ekran będzie jednym z dużych wyróżników między małym a dużymi wariantami telefonów - oferują one inne konfiguracje wyświetlaczy. W wersji 12S dostajemy najmniejszy panel, którego przekątna wynosi 6,28". Jest to wyświetlacz LTPO o dynamicznym odświeżaniu obrazu 1-120 Hz i rozdzielczości FullHD+

Z kolei Xiaomi 12S Pro oferuje zdecydowanie większy, 6,73" ekran LTPO o rozdzielczości QHD+. Tutaj też dostajemy dynamiczne odświeżanie obrazu 1-120 Hz, a także świetną jasność o maksymalnej wartości nawet 1500 nitów. Dokładnie ten sam panel znajdzie się również w wersji Ultra.

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra - aparaty

Xiaomi, szczególnie w modelu 12S Ultra, najwięcej uwagi przyłożyło właśnie do sekcji fotograficznej swoich nowych urządzeń. Od czasu ujawnienia współpracy z firmą Leica spodziewaliśmy się bardzo wiele. W jej wyniku wszystkie trzy telefony dostały specjalne tryby robienia zdjęć , w tym Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look. Ponadto obiektywy w nowych smartfonach zostały stworzone przez tę znaną firmę.

Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S i 12S Pro zostały wyposażony w ten sam zestaw aparatów. Oba telefony mogą pochwalić się główną matrycą 50 MP Sony IMX707, którą wspomaga teleobiektyw 5MP oraz aparat szerokokątny 13 MP. Wygląda na to, że będą to naprawdę kompetentne fotograficznie smartfony, których dobry sprzęt (szczególnie główny sensor od Sony) będzie wspomagany przez znany i lubiany algorytm wypracowany we współpracy z Leica.

Fot. Xiaomi

Inaczej - i o wiele ciekawiej - wygląda sytuacja z Xiaomi 12S Ultra. Jest to aparat zorientowany na najlepszą jakość wykonywanych zdjęć, a pomóc w tym ma nie tylko wspomniana wcześniej współpraca z Leica, ale także niesamowity hardware.

Xiaomi 12S Ultra jest pierwszym smartfonem, do którego trafiła matryca Sony IMX989. Jest to monstrualny, 1-calowy sensor o rozdzielczości 50 MP. Obiektyw ma szerokość 23 mm (odpowiednik dla filmu 35 mm) i otwarciu przesłony f/1,9. Dodatkowo dostajemy jeszcze dwa obiektywy, oba z 48-MP matrycami Sony IMX586. Jest to jeden obiektyw szerokokątny oraz drugi zoom peryskopowy.

Xiaomi 12S - bateria i ładowanie

Bateria i prędkość ładowania również wyróżnia te trzy telefony. Oto ich najważniejsze specyfikacje:

Xiaomi 12S

Ogniwo 4500 mAh

Ładowanie 67 W

Ładowanie bezprzewodowe 50 W

Ładowanie zwrotne 10 W

Xiaomi 12S Pro

Ogniwo 4600 mAh

Ładowanie 120 W

Ładowanie bezprzewodowe 50 W

Ładowanie zwrotne 10 W

Xiaomi 12S Ultra

Ogniwo 4860 mAh

Ładowanie 67 W

Ładowanie bezprzeowdowe 50 W

Ładowanie zwrotne 10 W

Czip Surge P1 odpowiadający za optymalizację ładowania

odpowiadający za Czip G1 odpowiadający za optymalizację zużycia baterii

Xiaomi 12S - cena

Pierwszą, smutną wiadomością, jest niestety informacja o dostępności nowych smartfonów w Europie. Xiaomi nie ogłosiło kiedy telefony te wejdą na nasz rynek, a najnowsze pogłoski mogą wskazywać, że mogą w ogóle się tutaj nie ukazać.

Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S

Znamy na szczęście ceny tych telefonów. W najtańszych wariantach wynoszą one odpowiednio:

Xiaomi 12 S - 3999 juanów (ok. 2700 zł )

- 3999 juanów (ok. ) Xiaomi 12S Pro 4699 juanów (ok. 3150 zł )

4699 juanów (ok. ) Xiaomi 12S Ultra 5999 juanów (ok. 4050 zł)

Trzeba jednak pamiętać, że ceny w juanach nie zawierają jeszcze polskich podatków. Warto więc spojrzeć na ceny poprzedniej generacji - nowe telefony zapewne będą kosztować podobnie. W takim razie możemy się spodziewać cen zbliżonych do tych:

Xiaomi 12 S - 3799 zł

- 3799 zł Xiaomi 12S Pro 4599 zł

4599 zł Xiaomi 12S Ultra 5199 zł

Oczywiście to ceny spekulacyjne, które mogą się znacząco różnić, jeśli producent zdecyduje się wprowadzić te telefony na nasz rynek.