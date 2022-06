Xiaomi 12S Ultra z oficjalną datą premiery! Czy pokona Galaxy S22 Ultra?

Chińska marka oficjalnie zapowiedziała nowe smartfony z serii 12S. Należą do nich modele 12S, 12S Pro oraz 12S Ultra. Urządzenia mają zadebiutować już 4 lipca.

Smartfony zostały wykonane we współpracy z niemiecką marką Leica, która specjalizuje się w tworzeniu aparatów oraz obiektywów. Nie dziwi więc, że nowe modele z serii 12S mogą wywołać spore zamieszanie na rynku najlepszych telefonów do fotografii. Oczekiwania są spore, jednak czy Xiaomi będzie w stanie je zaspokoić?

Zobacz również:

After so much hard work, we can finally share our latest innovation, Xiaomi smartphones co-engineered with Leica, ushering in a new era in imagery technology. Looking forward to sharing more at the #Xiaomi12SSeriesLaunch on July 4, 19:00 GMT+8! pic.twitter.com/YHe5Zvqjdb