Xiaomi 12S ma dać nowe życie flagowcom Xiaomi. Znam specyfikację telefonu

Flagowa seria Xiaomi 12 ma już kilka miesięcy. Producent postanowił trochę odświeżyć swoje smartfony premium i zaprezentować ich ulepszoną wersję - Xiaomi 12S. Mamy nowe informacje na temat nadchodzących zmian!

Fot. Xiaomi

Od kilku tygodni piszemy o nadchodzących smartfonach z flagowej serii 12 od Xiaomi. Następcy Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro - odpowiednio nazwane Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro - mają być tylko pośrednim ulepszeniem, a nie dużą zmianą, której spodziewamy się od serii Xiaomi 13. Dziś dostaliśmy garść nowych informacji na temat nadchodzących flagowców.

Fot. Xiaomi

Na portalu Geekbench, zajmującym się testowaniem możliwości obliczeniowych telefonów, pojawił się zapis testu nadchodzącego Xiaomi 12S Pro. Wpis ujawnił, że nadchodzący smartfon będzie zasilany przez najnowszy Snapdragon 8 Plus Gen 1 i powinien być jednym z pierwszych smartfonów na rynku pracujących pod kontrolą tego SoC. Znaleźliśmy też informację o 12 GB pamięci RAM, nie wiemy jednak, czy będzie to standard, czy (tak jak w Xiaomi 12) tylko jedna z opcji.

Fot. Geekbench

Z poprzednich przecieków wiemy też, że Xiaomi 12S zostanie wyposażony w obiektyw, który będzie dziełem nowej współpracy z firmą Leica. Oznacza to, że możemy się po nim spodziewać o wiele lepszej optyki niż ta znana ze starszego modelu. Oczywiście nawet poprzednik robił naprawdę dobre zdjęcia, ale te wykonane obiektywem od Leica powinny zagwarantować jeszcze lepsze wyniki fotografii. Tę współpracę potwierdza zdjęcie telefonu, które jakiś czas temu ujrzało światło dzienne. Wygląda on bardzo podobnie do poprzedniej wersji Xiaomi 12, jedyną różnicą jest branding Leica pod modułem aparatu.

Fot. 91mobiles

Pojawienie się telefonu w serwisie Geekbench wskazuje, że jego premiera powinna odbyć się już bardzo niedługo. Spodziewaliśmy się, że może ona mieć miejsce tuż po zapowiedzi Snapdragona 8 Plus Gen 1, jednak musieliśmy poczekać trochę dłużej. Wygląda jednak na to, że telefon zadebiutuje najpóźniej w lipcu tego roku, także nie musimy już długo czekać na nowego przedstawiciela flagowców Xiaomi!