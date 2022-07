Xiaomi 12T Pro już wkrótce! Czy będzie alternatywą dla Xiaomi 12S Ultra?

Do sieci trafiły informacje dotyczące najbliższej premiery od chińskiej marki.

Przecieki mówią o smartfonie wyposażonym w Snapdragona 8+ Gen 1 oraz 200 MP kamerę. Tym telefonem najprawdopodobniej będzie model 12T Pro, którego debiut powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym roku.

The Pixel confirmed the Xiaomi 12T Pro will be the first Xiaomi phone to use Samsung’s 200MP camera sensor. Moreover, the other specs are Snapdragon 8+G1, 256GB storage option, “the best 120Hz OLED display at the price range” and price around 13-15m VND.https://t.co/rM5ZiYQPBr