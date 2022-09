Xiaomi 12T Pro na pierwszych zdjęciach! Czy będzie mógł konkurować z Galaxy S22 Ultra?

Nowy smartfon popularnej marki zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Urządzenie zapowiada się naprawdę interesująco, a w niektórych aspektach może być nawet lepsze niż flagowiec Samsunga.

Spis treści

Xiaomi 12T Pro - Wszystko co wiemy

Xiaomi 12T Pro z każdym kolejnym przeciekiem zapowiada się coraz lepiej. Urządzenie ma zostać wyposażone w najnowszy procesor marki Qualcomm - Snapdragona 8+ Gen 1 oraz duży 6.67 calowy ekran. Z racji wielkości urządzenia możemy się także spodziewać sporej baterii, której pojemność ma wynieść 5000 mAh. Xiaomi jest także znane ze swojej technologii szybkiego ładowania, której nie zabraknie także w tym przypadku. Baterię w modelu 12T Pro uzupełnimy ładowarką o mocy 120W.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia ujawniające design smartfona. Przyznaję, że wygląd plecków urządzenia nie jest dla mnie zaskoczeniem. W dużej mierze przypomina on podstawowy model flagowca - Xiaomi 12.

Zobacz również:

Xiaomi 12T Pro vs Galaxy S22 Ultra - Który smartfon będzie lepszy?

Podstawową różnicą między urządzeniami będzie zastosowanie mocniejszego procesora w smartfonie od Xiaomi. Snapdragon 8+ Gen 1 jest wydajniejszy zarówno od swojego poprzednika (użytego przy konstrukcji Galaxy S22 Ultra np. w USA), jak i Exynosa 2200, na którym oparte zostały europejskie egzemplarze flagowca.

Ciekawie prezentuje się zestawienie kamer w obu urządzeniach. Galaxy S22 Ultra jest obecnie jednym z najlepszych smartfonów do fotografii. Flagowiec posiada kamerę główną o rozdzielczości 108 Mp, jednak tym co wyróżnia go najmocniej na tle konkurencji jest 100x zoom cyfrowy oraz 3x i 10x zoom optyczny. Wiele wskazuje jednak na to, że Xiaomi 12T Pro nie będzie odstawać pod kątem możliwości fotograficznych. Jakiś czas temu do sieci wyciekły zdjęcia sugerujące, że smartfon zostanie wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 200 Mp.

Producent nawiązał także współpracę z marką fotograficzną Leica, której technologia może zostać użyta do uzyskania jeszcze lepszych efektów w nowym smartfonie Xiaomi.