Xiaomi 12T Pro zaprezentowany! Czy jest mocniejszy od Galaxy S22 Ultra?

Nowy smartfon marki Xiaomi zadebiutował dzisiaj na rynku. Model 12T Pro został wyposażony w najnowszy procesor marki Snapdragon oraz aparat o rozdzielczości 200 Mpix.

Spis treści

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 12T Pro vs Galaxy S22 Ultra - Specyfikacja

Nowy smartfon Xiaomi zostanie oparty na Snapdragonie 8 Plus Gen 1. Jest to najmocniejszy obecnie procesor marki Qualcomm, który w testach syntetycznych znacznie przewyższa możliwości starszych wersji chipsetu. Dla porównania - model Galaxy S22 Ultra w europejskim wydaniu - został wyposażony w układ Exynos 2200. Jest to wyraźnie słabsza jednostka, a tak wygląda bezpośrednie porównanie obu podzespołów.

Xiaomi 12T Pro będzie posiadał bateria o pojemności 5000 mAh. To taki sam wynik jak w przypadku flagowca Samsunga, jednak istnieje spora różnica w kontekście ładowania obu urządzeń.

Galaxy S22 Ultra obsługuje szybkie ładowanie o mocy 45 W. Model 12T Pro ma oferować ładowanie o mocy 120 W, dzięki czemu uzupełnienie poziomu baterii do ilości gwarantującej cały dzień pracy ma trwać zaledwie 19 minut. Pod tym względem Xiaomi deklasuje swojego konkurenta.

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 12T Pro vs Galaxy S22 Ultra - Aparat

Xiaomi 12T Pro zostanie wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix - jest to jeden z pierwszych smartfonów na rynku z tak mocnym obiektywem. W trakcie prezentacji urządzenia, producent podkreślił również, że dużą rolę w jakości zdjęć, wykonywanych przy pomocy nowego flagowca, odegra sztuczna inteligencja. Model 12T Pro otrzyma specjalny tryb zdjęć nocnych (Xiaomi Mega Nights) oraz technologię poprawiającą zdjęcia wykonywane w ruchu (Xiaomi Pro Focus). Smartfon będzie także w stanie rejestrować wideo w jakości 8K.

Galaxy S22 Ultra posiada obiektyw główny o znacznie niższej rozdzielczości (108 Mpix), ale nadal oferuje jeden z najlepszych zoomów w urządzeniach mobilnych. Przy pomocy flagowca możemy wykonać zdjęcie ze 100-krotnym zbliżeniem cyfrowym lub 3-krotnym/10-krotnym zbliżeniem optycznym. Model S22 Ultra posiada także świetne algorytmy obrabiające fotografie, a więc w kontekście aparatów musimy poczekać na bezpośrednie porównanie zdjęć wykonanych przy pomocy obu smartfonów.

Xiaomi 12T Pro - Cena oraz data premiery

Xiaomi 12T Pro zadebiutuje w cenie 749 euro. Przy obecnym kursie daje to około 3600 zł za wariant wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej.

Źródło: Xiaomi

Podobną kwotę musimy zapłacić za podstawowy model konkurencyjnego Galaxy S22. Producent podkreślił jednak, że właściwa cena może się różnić w zależności od rynku, a więc warto poczekać na start polskiej sprzedaży smartfona. Na ten moment urządzenie możemy kupić w specjalnej promocji obejmującej model Xiaomi 12T Pro oraz odkurzacz Vacuum-Mop 2 Lite w cenie 3999 zł. Ofertę możecie znaleźć na stronie producenta.