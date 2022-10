Xiaomi 12T Pro zaprezentowany! Czy jest mocniejszy od Galaxy S22 Ultra? [05.10.2022]

Nowy smartfon Xiaomi zostanie oparty na Snapdragonie 8 Plus Gen 1. Jest to najmocniejszy obecnie procesor marki Qualcomm, który w testach syntetycznych znacznie przewyższa możliwości starszych wersji chipsetu. Dla porównania - model Galaxy S22 Ultra w europejskim wydaniu - został wyposażony w układ Exynos 2200. Jest to wyraźnie słabsza jednostka, a tak wygląda bezpośrednie porównanie obu podzespołów.

Xiaomi 12T Pro będzie posiadał bateria o pojemności 5000 mAh. To taki sam wynik jak w przypadku flagowca Samsunga, jednak istnieje spora różnica w kontekście ładowania obu urządzeń.

Zobacz również:

Galaxy S22 Ultra obsługuje szybkie ładowanie o mocy 45 W. Model 12T Pro ma oferować ładowanie o mocy 120 W, dzięki czemu uzupełnienie poziomu baterii do ilości gwarantującej cały dzień pracy ma trwać zaledwie 19 minut. Pod tym względem Xiaomi deklasuje swojego konkurenta.

Xiaomi 12T Pro zostanie wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix - jest to jeden z pierwszych smartfonów na rynku z tak mocnym obiektywem. W trakcie prezentacji urządzenia, producent podkreślił również, że dużą rolę w jakości zdjęć, wykonywanych przy pomocy nowego flagowca, odegra sztuczna inteligencja. Model 12T Pro otrzyma specjalny tryb zdjęć nocnych (Xiaomi Mega Nights) oraz technologię poprawiającą zdjęcia wykonywane w ruchu (Xiaomi Pro Focus). Smartfon będzie także w stanie rejestrować wideo w jakości 8K.

Galaxy S22 Ultra posiada obiektyw główny o znacznie niższej rozdzielczości (108 Mpix), ale nadal oferuje jeden z najlepszych zoomów w urządzeniach mobilnych. Przy pomocy flagowca możemy wykonać zdjęcie ze 100-krotnym zbliżeniem cyfrowym lub 3-krotnym/10-krotnym zbliżeniem optycznym. Model S22 Ultra posiada także świetne algorytmy obrabiające fotografie, a więc w kontekście aparatów musimy poczekać na bezpośrednie porównanie zdjęć wykonanych przy pomocy obu smartfonów.

W sieci pojawiły się jednak pierwsze materiały porównujące możliwości urządzeń w kwestii wykonywania zdjęć obiektów znajdujących się w ruchu. Wynik tego zestawienia możecie zobaczyć poniżej. Xiaomi 12T Pro wypada w nim znacznie lepiej niż flagowiec Samsunga.

Compared with the Xiaomi Mi 12T Pro, the S22 Ultra loses very badly when shooting a fast-moving object.



s22u took 5 pictures, Xiaomi took 11 pictures pic.twitter.com/VNJ7mhU5Fb