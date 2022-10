Xiaomi 12T na przecenie! To jeden z najciekawszych smartfonów, które kupisz za około 2500 zł

Na oficjalnym sklepie producenta pojawił się rabat na nowe flagowe urządzenia Xiaomi.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Xiaomi 12T na promocji

Na początku października Xiaomi zaprezentowało dwa nowe smartfony z serii oznaczonej numerem 12. Modele 12T oraz 12T Pro zostały właśnie objęte promocją, dzięki której otrzymamy zwrot gotówki w przypadku zakupu jednego z urządzeń. Przy zakupie tańszego modelu cashback będzie wynosił 300 zł, a droższego - 500 zł.

Za Xiaomi 12T zapłacimy więc (po zwrocie gotówki) 2499 zł, a za Xiaomi 12T Pro - 3499 zł. Promocje znajdziecie na oficjalnym sklepie producenta, a aby z niej skorzystać wystarczy wykonać, opisane poniżej, kroki.

Czy warto kupić Xiaomi 12T?

Model 12T trafił do naszej redakcji na testy kilka tygodni temu. Już wkrótce będziecie mogli przeczytać jego pełną recenzję na PCWorld, a więc z zakupem możecie wstrzymać się do jej publikacji (recenzja pojawi się w ciągu najbliższych dni, a promocja trwa do 11 listopada). Zanim to jednak nastąpi, podzielę się skróconą wersją moich przemyśleń na temat testowanego smartfona.

Przede wszystkim urządzenie działa naprawdę świetnie. Xiaomi 12T jest bardzo szybki, a doświadczenie płynności animacji jest dodatkowo wzmacniane przez 120 Hz odświeżanie obrazu. Smartfon posiada solidną baterię (z bardzo szybkim 120 W ładowaniem) oraz dobry aparat. To zdecydowanie jeden z najciekawszych smartfonów w kwocie do 3000 zł i godny konkurent Motoroli Edge 30 Fusion (urządzenie w podobnej cenie), której recenzję możecie przeczytać tutaj.

Xiaomi 12T zalety:

Dobry aparat

świetnie działające Face ID

Szybkie działanie i płynne animacje

120 W ładowanie (od 50% do 100% w około 10 minut)

Xiaomi 12T wady: