Xiaomi 12T zaprezentowany! W tanim ciele flagowy duch?

Xiaomi zaprezentowało najnowsze telefony z serii 12T. Podstawowy 12T wygląda interesująco i przynosi flagowe podzespoły i możliwości do średniej półki cenowej. Sprawdźmy, co potrafi najnowszy Xiaomi 12T.

Spis treści

Xiaomi 12T został końcu zaprezentowany! Najnowszy flagowiec od chińskiego giganta wprowadza wiele nowości, które dają nam flagowe możliwości telefonów w o wiele niższej półce cenowej. Sprawdźmy, jakie nowości Xiaomi przygotowało w swoim modelu 12T.

Xiaomi 12T - specyfikacja

Xiaomi 12T został wyposażony w procesor MediaTek 8100 Ultra, który może pochwalić się około 30% lepszą wydajnością od poprzedniej generacji flagowców firmy MediaTek. Dzięki temu telefon będzie niesamowicie szybki, a do tego dobrze chłodzony. Xiaomi zaprojektowało specjalny, nowy system chłodzenia, który połączony jest z aż 60% większą komorą parową.

Jednak nowy procesor to nie wszystko. Nowy Xiaomi 12T jest też wyposażony w nową baterię o pojemności 5000 mAh. Co więcej, dzięki nowym technologiom odpowiadającym za oszczędzanie baterii, nowy telefon jest w stanie zaoferować o wiele więcej czasu działania na baterii niż konkurencja. Xiaomi zapewnia, że telefon wytrzyma aż 13,5 godziny włączonego ekranu na jednym ładowaniu, co przekłada się także na 7,6 godzin grania - około 15% lepiej niż konkurencja z baterią tej samej pojemności.

Sama pojemność to nie jedyna zmiana w najnowszym 12T - Xiaomi zajęło się też bezpieczeństwem ładowania. Mimo tego, że nowy telefon jest wyposażony w bardzo szybkie ładowanie o mocy do 120 W, Xiaomi przekonuje o jego zwiększonym bezpieczeństwie dzięki ponad 40 elementom odpowiadającym za bezpieczeństwo przepływu prądu. Dzięki temu nie dość, że baterie napełnimy w około 19 minut, to jeszcze stanie się to bezpieczniej niż wcześniej.

Xiaomi 12T - ekran

Xiaomi 12T przynosi ze sobą niesamowity, nowy ekran CrystalRes AMOLED. Jest to ekran, który łączy w sobie energooszczędność znaną z wyświetlaczy o mniejszej rozdzielczości z niesamowitą dokładnością wyświetlania wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach.

Ekran CrystalRes AMOLED będzie mógł pochwalić się rozdzielczością na poziomie 2712 x 1220, co przekłada się na 446 ppi. Dzięki temu otrzymujemy wyświetlacz o lepszej rozdzielczości niż zwykły FullHD, ale też wystarczająco dużą energooszczędność, co przełoży się na jeszcze lepsze wyniki w testach długości działania na baterii.

Xiaomi 12T - cena

Xiaomi 12T będzie dostępny w konfiguracji z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. W tej konfiguracji będzie on kosztował 2799 zł. Jeśli zaś potrzebujecie większej przestrzeni na dane, konfiguracja 8/256 GB kosztuje jedyne 2999 zł. Obie wersje dostepne są w dwóch kolorach - czarnym oraz niebieskim.

Xiaomi 12T dostępny jest w przedsprzedaży już teraz. Potrwa ona do 13 października, kiedy to tlefon będzie po raz pierwszy dostępny od ręki w sklepach stacjonarnych.