Xiaomi 13 Pro będzie mocniejszy niż Galaxy S22 Ultra! Sprawdź nowe przecieki na temat flagowca [21.09.2022]

Kolejny smartfon marki Xiaomi zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Według przecieków może on być znacznie szybszy niż model Galaxy S22 Ultra od Samsunga.

Xiaomi 13 Pro - Przecieki na temat flagowca

Zdjęcie przedstawiające model Xiaomi 13 Pro wyciekło właśnie do sieci. Fotografia została udostępniona na chińskim portalu Weibo wraz z oznaczeniem, które sugeruje nazwę kodową ("Nuwa") podstawowego wariantu urządzenia.

Źródło: Weibo/ experiencemore

Smartfon najprawdopodobniej otrzyma zakrzywiony ekran oraz drobne wcięcie na kamerę do selfie, które znajdziemy na froncie urządzenia. Według przecieków nowy model zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6.7-cala oraz trzy obiektywy o rozdzielczości 50 Mp. Smartfon będzie także wspomagany przez 12 GB pamięci RAM oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 Pro - Czy będzie mocniejszy niż Galaxy S22 Ultra?

Zarówno smartfon Xiaomi, jak i flagowiec koreańskiej marki, zostały wyposażone w duże wyświetlacze o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Podobieństwa dotyczą także pamięci RAM, która w jednym i drugim urządzeniu może wynosić maksymalnie 12 GB. Xiaomi 13 Pro ma jednak dwie spore zalety, które mogą go uczynić znacznie atrakcyjniejszym niż model S22 Ultra. Należą do nich: szybkie ładowanie oraz nowy procesor marki Qualcomm.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Samsung od dłuższego czasu mocno odstaje od chińskich producentów pod kątem tempa w jakim możemy naładować jego flagowe urządzenia. W Galaxy S22 Ultra energię baterii możemy uzupełnić przy pomocy ładowarki o mocy 45 W. Co prawda oferuje ona technologię szybkiego ładowania, jednak jej moc nie stoi nawet blisko tej znanej z urządzeń Xiaomi. Model 13 Pro będzie mogli naładować przy pomocy 100 W ładowarki, która dodatkowo będzie wyposażona w technologię szybkiego ładowania. Różnica jest więc ogromna.

Nowy smartfon chińskiej marki otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Będzie to najnowszy chipset marki Qualcomm, który z całą pewnością przewyższy możliwości Snapdragona 8 Gen 1 oraz Exynosa 2200, a to właśnie te jednostki napędzają obecnie modele S22 Ultra. Żeby lepiej zwizualizować sobie różnice w wydajności pomiędzy poszczególnymi modelami procesora, wystarczy spojrzeć na porównania zestawiające ze sobą model Snapdragon 8 Gen 1 oraz Snapdragon 8 Plus Gen 1.

W przypadku porównania do jeszcze nowszej wersji chipsetu, te różnice staną się znacznie większe.