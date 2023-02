Xiaomi 13 Pro w Polsce będzie wolniejszy niż chiński wariant? Co tu się wyprawia

Xiaomi 13 Pro trafił do bazy danych benchmarku Geekbench 5. Z jakiegoś powodu osiągi europejskiego modelu są o wiele niższe niż chińskiego odpowiednika.

Xiaomi 13 ma wejść na salony - a także sklepowe półki - już 26 lutego. Jednakże nawet teraz, na niecały tydzień przed premierą, pojawiają się nowe informacje dotyczące przyszłego flagowca. Niestety najnowszy przeciek nie napawa nas optymizmem - mamy nadzieję, że jest to tylko błąd. Jeśli jednak te informacje się potwierdza, klienci z Europy mogą się obrazić na chińskiego giganta.

Na platformie Geekbench pojawiły się nowe testy Xiaomi 13 Pro w wersji globalnej, która już za kilka dni ujrzy światło dzienne w Europie. Jednak jej wariant na rynek Chiński dostępny jest już od grudnia, spodziewaliśmy się więc, że oba telefony będą - poza różnicami w oprogramowaniu spowodowanymi inną polityką prywatności dotyczącą klientów z Chin i z Europy - zasadniczo takie same. Niestety te benchmarki przedstawiają zupełnie inny obraz, który może niekorzystnie wpłynąć na globalną sprzedaż flagowca.

Jak podaje 91mobiles, najnowsze benchmarki wskazują na zdecydowanie gorszą wydajność procesora w Xiaomi 13 Pro na rynek europejski. Wariant chiński może pochwalić się wynikami wynoszącymi około 1500 punktów w teście jednordzeniowym oraz 5340 w teście wielordzeniowym. Z kolei model na nasz rynek w ostatnim teście uzyskał jedynie 1480 punktów w teście jednordzeniowym i 4676 punktów w teście wielodniowym.

Jakkolwiek różnica w osiągach pojedynczego rdzenia nie jest duża, przepaść pomiędzy testami wielordzeniowymi jest już ogromna - wygląda raczej jak różnica pomiędzy dwiema generacjami procesora, nie tym samym procesorem. Nie wiemy jeszcze z jakiego powodu tak się stało. Mozę to być kwestia przeprowadzenia testu przy użyciu oprogramowania w wersji beta, co mogło wpłynąć na szybkość działania i możliwości wykonywania obliczeń przez procesor, jednak na tę chwilę nie jesteśmy pewni, czy była to przyczyna.

Jakie jeszcze są możliwości? Od jakiegoś czasu Xiaomi coraz częściej korzysta z procesorów od innych producentów niż Snapdragon. Może więc okazać się, że telefon w wersji europejskiej zostanie wyposażony w inny procesor - może firmy MediaTek? Takie rozwiązanie mogłoby wyjaśnić zdecydowanie różniące się od siebie wyniki testów. Jednakże nie spodziewamy się takiego posunięcia - Xiaomi raczej nie wprowadzi tego samego telefonu w wersji z innym procesorem, gdyż ma to być jeden z najmocniejszych flagowców na rynku, a to właśnie Snapdragon 8 Gen 2 zapewnia aktualnie najlepsza wydajność wśród mobilnych procesorów. Stawiamy więc, że są to jakieś ostatnie problemy z testowym oprogramowaniem, które do czasu premiery powinny zostać rozwiązane.