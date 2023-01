Xiaomi 13 Pro zadebiutuje w Europie pod koniec lutego! Oto największy konkurent Galaxy S23 Ultra

Najnowszy flagowiec popularnej marki wkrótce będzie dostępny w szerszej dystrybucji.

Xiaomi 13 Pro został zaprezentowany w grudniu zeszłego roku, ale początkowo trafił do sprzedaży jedynie na rodzimym, chińskim rynku. Wiele wskazuje na to, że urządzenie trafi do Europy po barcelońskich targach MWC, które odbędą się w dniach 27 luty - 2 marca. Jest to jeden z największych branżowych eventów, a na samym wydarzeniu prawdopodobnie zobaczymy premierę wielu topowych smartfonów.

Xiaomi 13 Pro jest obecnie najdroższą wersją flagowca (podstawowy model to Xiaomi 13) i nie zmieni się to aż do premiery modelu 13S Ultra. Nie wiemy jednak, czy trafi on do szerszej dystrybucji, ponieważ zeszłoroczny Xiaomi 12S Ultra dostępny był jedynie w Chinach.

Urządzenie otrzymało ekran o przekątnej 6.7-cala z możliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Główny aparat w chińskim flagowcu to obiektyw o rozdzielczości 50 Mpix (w przypadku Galaxy S23 Ultra będzie to 200 Mpix), z matrycą o przekątnej 1-cala. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozdzielczość aparatu nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na finalną jakość zdjęć, a więc przewaga Samsunga nie jest jednoznaczna.

Xiaomi 13 Pro został oparty na tym samym procesorze co koreański flagowiec, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Różnice w wydajności urządzeń będą więc wynikały głównie z optymalizacji systemu Android oraz autorskich nakładek producentów.