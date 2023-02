Xiaomi 13 Pro zaprezentowany! Czy ma szansę z Galaxy S23 Ultra?

Najnowszy flagowiec chińskiej marki doczekał się swojej światowej premiery. Sprawdzamy, czy Galaxy S23 Ultra powinien się czuć z tego powodu zagrożony.

Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro po raz pierwszy zostały pokazane pod koniec zeszłego roku. Smartfony trafiły wtedy do sprzedaży na swoim rodzinnym, chińskim rynku, a 26 lutego odbyła się ich światowa premiera. To jedne z ostatnich topowych flagowców, których debiut zobaczymy na początku 2023 roku, a bezpośrednim konkurentem urządzeń będzie seria Galaxy S23 od Samsunga.

Najnowszy smartfon chińskiej marki został oparty na Snapdragonie 8 Gen 2. Jest to ten sam chipset, który znajdziemy w Galaxy S23 Ultra, ale koreański producent zapewnił sobie dostęp do specjalnej wersji tej jednostki. W praktyce oznacza to, że Snapdragon we flagowcu Samsunga posiada nieco wyższe taktowanie zegarka. Oba smartfony wykorzystują 8 GB lub 12 GB RAM-u oraz najnowszy standard pamięci UFS 4.0 (tylko warianty wyposażone w 128 GB miejsca na pliki oferują UFS 3.1).

Podobieństwa tyczą się również wyświetlaczy, które w obu urządzeniach są panelami o podobnych przekątnych (6.8-cala w S23 Ultra i 6.73-cala w Xiaomi 13) i oferują maksymalne odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz. Zarówno flagowiec Samsunga, jak i smartfon chińskiej marki, mogą osiągnąć jasność ekranu na poziomie 1900 nitów. Pod względem ekranów urządzenia są więc do siebie całkiem podobne.

Różnice zaczynają się jednak kiedy spojrzymy na aparaty w tych flagowcach. Xiaomi 13 Pro został stworzony we współpracy z marką fotograficzną Leica i posiada obiektyw główny o rozdzielczości 50 Mpix. Po drugiej stronie mamy Galaxy S23 Ultra z, robiącym wrażenie, aparatem o rozdzielczości 200 Mpix. Warto jednak zauważyć, że nie jest to jedyny parametr, który wpłynie na rezultaty uzyskane tymi smartfonami. Spore znaczenie będzie miało również oprogramowanie, optymalizacja całego systemu oraz wielkość matrycy.

Istnieje jednak jedna kategoria, w której Galaxy S23 Ultra nie ma szans z nowym Xiaomi - jest nią szybkość ładowania. Koreański flagowiec został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 45 W. Xiaomi 13 Pro posiada mniejsze ogniwo (4820 mAh), ale naładujemy go z maksymalną mocą 120 W. Różnica jest więc kolosalna.