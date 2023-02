Xiaomi 13, Realme GT 3 czy Galaxy A54 5G? Na którą z nadchodzących premier smartfonów czekasz najbardziej?

Przeglądamy się nadchodzącym premierom smartfonów od popularnych producentów.

Początek 2023 roku okazał się bardzo owocny dla fanów branży mobilnej. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni na rynku zadebiutowały kolejne modele Samsunga z serii Galaxy S23 oraz nowy OnePlus 11. W ostatnich miesiącach swojej globalnej premiery doczekał się także Vivo X90 Pro, a w sprzedały pojawiło się sporo średniopółkowców takich jak: POCO X5 Pro czy OPPO Reno 8T.

To jednak nie koniec nowości, a już wkrótce możemy liczyć na premierę wielu interesujących urządzeń. Znajdziemy wśród nich zarówno topowe flagowce (Xiaomi 13/OPPO Find X6 Pro), jak i solidne średniaki (Galaxy A54/Realme GT 3) oraz składane smartfony (OPPO Find N2 Flip). Skorzystaj z ankiety znajdującej się na dole artykułu i daj nam znać, na który ze zbliżających się debiutów czekasz najbardziej.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 to najnowszy flagowiec popularnej marki, który 26 lutego ma mieć swoją światową premierę. Smartfon jak na razie trafił do sprzedaży jedynie na swoim rodzimym, chińskim rynku, ale jeszcze w tym miesiącu będzie dostępny także w Polsce.

Urządzenie zostało oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ta sama jednostka (choć w nieco innego wersji) została wykorzystana do konstrukcji smartfonów z serii Galaxy S23. Wydajność urządzenia będzie więc stała na najwyższym poziomie o co zatroszczy się również Android 13 oraz nakładka MIUI 14. Nowy flagowiec marki Xiaomi z całą pewnością będzie solidną konkurencją wśród smartfonów z najwyższej półki cenowej.

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip to kolejny flagowiec, który zaliczył już swoją premierę na rodzimym rynku, a teraz trafi do szerszej dystrybucji. Prezentacja urządzenia najprawdopodobniej odbędzie się już 15 lutego. Nowy flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny o przekątnej 3.26-cala, który będzie wyraźnie większy niż analogiczny wyświetlacz u jego największego konkurenta, czyli Galaxy Z Flipa 4. Koreański smartfon posiada zewnętrzny ekran w rozmiarze 1.9-cala, tak więc różnica jest ogromna.

Mogłoby się wydawać, że nie ma to aż tak dużego znaczenia, jednak obecność wygodnego ekranu na obudowie składanego flagowca umożliwia korzystanie z niego bez otwierania telefonu. W praktyce przekłada się to na mniejsze zużycie energii oraz wygodę użytkowania smartfona.

Realme GT 3

Realme GT 3 to smartfon, który zostanie wyposażony w najszybsze ładowanie na rynku. Urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu o czym producent poinformował już na Twitterze. Smartfon będzie dostępny w dwóch wariantach: pierwszy zaoferuje baterię o pojemności 5000 mAh i ładowanie o mocy 150 W, a drugi zostanie wyposażony w ogniwo o pojemności 4600 mAh oraz obsłuży ładowanie o mocy aż 240 W. Realme GT 3 ma uzupełnić poziom baterii od 0% do 100% w zaledwie 10 minut.

Smartfon zostanie wyposażony w jeden z mocniejszych procesorów marki Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Plus Gen 1 oraz nawet do 16 GB pamięci RAM. Urządzenie świetnie sprawdzi się przy ogrywaniu tytułów mobilnych oraz przeglądaniu multimediów, dzięki wyświetlaczowi z maksymalnym odświeżaniem obrazu na poziomie 144 Hz.

Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G będzie następcą niezwykle popularnego modelu Galaxy A53 5G, a jego debiut najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Urządzenie pojawiło się już na wielu przeciekach, dzięki którym poznaliśmy jego przybliżony wygląd (widoczny na zdjęciu powyżej) oraz specyfikację. Udostępnione zostały także wyniki jakie smartfon osiągnął w testach wydajnościowych.

Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście wydajności jednego rdzenia oraz 1765 w teście wielu rdzeni. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.

OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6 Pro będzie topowym flagowcem, który o swoją pozycję na rynku powalczy z takimi smartfonami jak Galaxy S23, OnePlus 11 czy Xiaomi 13. Smartfon zadebiutuje z topowym procesorem (Snapdragon 8 Gen 2) oraz najnowszą odsłoną systemu Android. O wydajność flagowca zadba także nakładka Color OS 13 oraz nawet do 12 GB pamięci RAM.

Urządzenie może okazać się jednym z najlepszych smartfonów do mobilnej fotografii. Model Find X6 Pro ma zostać wyposażony w matryce Sony IMX989 oraz IMX 890, a dodatkowo możemy również liczyć na współpracę OPPO z popularną marką fotograficzną Hasselblad. Dokładna data premiery urządzenie nie została jeszcze ogłoszona, ale spodziewamy się, że jego debiut na rynku zobaczymy w pierwszej połowie tego roku.