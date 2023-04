Xiaomi 13 Ultra idzie na całość. Czy to aparat, z telefonem czy telefon z aparatem?

Xiaomi po raz kolejny stara się przekroczyć granice w kwestii mobilnej fotografii. tym razem firma postawiła na interesujące rozwiązanie, znane raczej z aparatów, ale zagości też w Xiaomi 13 Ultra.

Od kilku dni plotki i przecieki na temat nadchodzącego Xiaomi 13 Ultra nie cichną. Nie ma się co dziwić - firma sama potwierdziła nadchodzącą premierę smartfona, która ma się odbyć już 18 kwietnia w Chinach. Co ciekawe, w tym samym czasie zadebiutuje także inny bardzo popularny sprzęt producenta - Xiaomi Band 8.

Jednak od jakiegoś czasu wiele osób zastanawiało się, czym tym razem może nas zaskoczyć wersja Ultra flagowca o Xiaomi. W tamtym roku Xiaomi 12S Ultra mógł pochwalić się największym wtedy sensorem w aparacie, jednak tym razem ta sama matryca trafiła już do wersji Pro. Co więc mogło być "tym czymś", co przyciągnie klientów do najwyższej półki smartfonów Xiaomi?

Okazuje się, że wbrew wątpliwościom niektórych, firma ma jeszcze parę asów w rękawie. Dzisiaj na Twitterze, na kilka dni przed oficjalną premierą telefonu, jeden z tych trików ujawnił prezes firmy, Lei Jun. Okazuje się, że najnowszy telefon Xiaomi nie będzie polegał wyłącznie na wielkości swojej matrycy dorobienia świetnych zdjęć, ale też zostanie w nim zaimplementowana zmienna przesłona obiektywu.

With a variable aperture 1-inch main camera, #Xiaomi13Ultra empowers you to control depth of field like a true professional. Whether you prefer natural bokeh at f/1.9 or stunning street photography at f/4.0, the variable aperture allows you to unlock your full creative potential. pic.twitter.com/aIKQo7GerW — Lei Jun (@leijun) April 14, 2023

Przesłona obiektywu to - w skrócie - element budowy aparatu, który odpowiada za to, przez jak dużą szczelinę wpada światło, które przechwytuje matryca. Szerokie otwarcie matrycy (oznaczone mniejszym numerem np. f/1.9) oznacza więcej światła, czyli jaśniejsze zdjęcie, ale też mniejszą głębię ostrości, co wpływa na większe rozmycie tła. Jeśli z kolei przesłona jest bardziej zamknięta - wszystkie te mechanizmy działają odwrotnie.

Aktualnie w telefonach znajdujemy aparaty o stałej przesłonie, dzięki czemu producenci mogą zaoszczędzić miejsce w i tak malutkim już urządzeniu. Jednakże takie rozwiązanie zamyka też drogę do bardziej wszechstronnych aparatów, gdyż nie możemy sterować przesłoną w celu przyciemnienia lub rozjaśnienia zdjęcia albo też zwiększenia głębi ostrości.

Fot. Xiaomi

Właśnie dlatego zapowiadany przez Xiaomi aparat będzie tak interesujący. Ma on połączyć spory sensor z możliwością dostosowania przesłony w zakresie f/1,9 - f/4. Nie jest to może tak duży zakres, jaki znany jest z aparatów fotograficznych, jednak powinno to mimo wszystko pozwolić na o wiele lepszą kontrolę na naświetleniem zdjęć oraz ich głębią.

Trzeba jednak pamiętać, że Xiaomi nie będzie pierwsze jeśli chodzi o skorzystanie ze zmiennej przesłony w telefonie. Huawei zrobił to już w swoim Mate 50 Pro. Jednakże tamten telefon nie mógł pochwalić się tak dużą matrycą jak ta w propozycji Xiaomi. Dodatkowo, Xiaomi 13 Ultra jest opracowywane we współpracy z Leica, może więc mieć też sporą przewagę jeśli chodzi o kolorystykę zdjęć. Na pewno będzie to bardzo interesujący sprzęt, który może wzbudzić zazdrość niejednego fana fotografii.