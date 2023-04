Xiaomi 13 Ultra pojawi się na rynku jeszcze w tym miesiącu! Galaxy S23 Ultra zdecydowanie ma się czego obawiać

Już wkrótce odbędzie się globalna premiera jednego z najmocniejszych flagowców na Androidzie.

Od początku roku minęło zaledwie kilka miesięcy, a my mamy już za sobą prezentację topowych modeli od większości popularnych producentów smartfonów. Najpierw Samsung pokazał swoją serię Galaxy S23 (z S23 Ultra na czele), następnie OnePlus wypuścił na rynek nowego flagowca, a zaraz przed rozpoczęciem targów MWC 2023, Xiaomi zaprezentowało modele oznaczone numerem "13". Wśród wypuszczonych przez chińskiego giganta technologicznego smartfonów brakowało jednego wariantu, który jeszcze w tym miesiącu ma doczekać się swojego debiutu.

Mowa o Xiaomi 13 Ultra, czyli topowym urządzeniu marki i bezpośrednim następcy zeszłorocznego 12S Ultra. Warto w tym miejscu przypomnieć, że poprzednik nie został przez producenta dopuszczony do globalnej dystrybucji i pojawił się jedynie na swoim rodzimym, chińskim rynku. Żałuję, że nie miałem okazję go przetestować, ponieważ w momencie swojej premiery był to pierwszy flagowiec na świecie ze Snapdragonem 8 Plus Gen 1. Smartfon oferował także wyjątkowe możliwości fotograficzne, dzięki zastosowaniu matrycy o przekątnej 1-cala.

Popularna marka ogłosiła w jednym ze swoim komunikatów na Twitterze, że w tym roku model Ultra trafi do globalnej sprzedaży. Co więcej premiera urządzenia odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a więc w ciągu najbliższych tygodni powinniśmy zobaczyć oficjalną prezentację flagowca.

Smartfon zostanie oparty na najmocniejszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. O wydajność w modelu 13 Ultra zadba także 12 GB lub 16 GB pamięci RAM oraz najnowsza wersja systemu Android. Urządzenie zaoferuje również szybkie ładowanie o mocy 90 W, co przełoży się na znacznie krótszy czas uzupełniania baterii niż ma to miejsce w przypadku S23 Ultra od Samsunga.