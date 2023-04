Xiaomi 13 Ultra z oficjalną datą premiery! Urządzenie zostanie zaprezentowane w przyszłym tygodniu

Xiaomi 13 Ultra będzie jednym z największych konkurentów modelu Galaxy S23 Ultra od Samsunga. Urządzenie zostanie oparte na tym samym procesorze (Snapdragon 8 Gen 2), który wspierany będzie przez najnowszą wersję systemu Android (13). Flagowiec dołączy do topowej serii swojego producenta i trafi do sprzedaży jako alternatywa dla Xiaomi 13 Pro, czyli najwyższego obecnie wariantu wśród wszystkich smartfonów popularnej marki.

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że urządzenie - w przeciwieństwie do swojego poprzednika (modelu 12S Ultra) - trafi do globalnej dystrybucji. Na początku tego miesiąca ta informacja została potwierdzona, ale jednocześnie nie zdradzano konkretnej daty pokazu smartfona. Teraz wiemy, że prezentacja odbędzie się 18 kwietnia, czyli już w przyszłym tygodniu.

We cordially invite you to the #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi and @leica_camera, once again, are bringing you new wonders of mobile imaging. ????????????



Mark your calendars for #AShotAbove all, April 18th at 19:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ