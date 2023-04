Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje już dzisiaj! Tak ma wyglądać nowy flagowiec popularnej marki

Pokaz Xiaomi 13 Ultra zdecydowanie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszej połowy roku w branży mobile.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zobaczyliśmy debiut niemalże wszystkich topowych modeli od największych marek produkujących smartfony. Najpierw do sprzedaży trafiła seria Galaxy S23 od Samsunga, następnie konkurencja została wzmocniona przez OnePluse'a 11, a całości dopełniła prezentacja Xiaomi 13 na globalnym rynku. Wśród najmocniejszych telefonów na Androidzie wciąż brakuje jednak modelu, o którym plotki słyszeliśmy od dawna. Mowa oczywiście o kolejnym flagowcu od Xiaomi, którym tym razem zostanie oznaczony jako wariant "Ultra".

Premiera Xiaomi 13 Ultra odbędzie się już dzisiaj, czyli 18 kwietnia. Urządzenie zaoferuje naprawdę mocarną specyfikację, ale zanim do tego przejdę warto rzucić okiem na sam design smartfona. Trzeba przyznać, że zarówno skóropodobne plecki w białym kolorze, jak i potężna wysepka z aparatami naprawdę przykuwają uwagę. Podejrzewam, że część fanów branży mobile stwierdzi, że tył smartfona wygląda zdecydowanie zbyt krzykliwie, ale nie można mu odmówić oryginalności.

Zobacz również:

Źródło: Xiaomi

Sercem flagowca będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. Jest to obecnie najmocniejszy chipset marki Qualcomm, a wcześniej tego roku ta sama jednostka została wykorzystana do konstrukcji większości topowych modeli konkurencji. O wydajność urządzenia zadba również nawet do 16 GB pamięci RAM oraz pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 4.0.

Źródło: Xiaomi

To jednak nie koniec informacji, które już teraz wiemy na temat Xiaomi 13 Ultra. Najmocniejszą stroną smartfona ma być zestaw obiektywów, wśród których znajdzie się aparat główny (50 Mpix) z matrycą o przekątnej 1-cala. Podobne rozwiązanie oferował już jego poprzednik (Xiaomi 12S Ultra), ale zeszłoroczny model niestety nie trafił do szerszej dystrybucji i został zaprezentowany jedynie na swoim rodzimym, chińskim rynku.

Na froncie flagowca znajdzie się ekran AMOLED o przekątnej 6.7-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 120 Hz. Nie mamy również wątpliwości co do tego, że Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje z najnowszą wersją sytemu Android (13) oraz aktualną nakładką na urządzenia chińskiego producenta (MIUI 14).