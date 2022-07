Xiaomi 13 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [19.07.2022]

Od premiery zeszłorocznego flagowca Xiaomi - modelu Xiaomi 12 i 12 Pro - minął już jakiś czas. To dobry moment, aby zacząć się zastanawiać co zaoferuje jego następca. Tutaj zbieramy wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje dotyczące Xiaomi 13.

Aktualizacja 19.07.2022

Nowy termin premiery

Digital Chat Station, najbardziej znany analityk zajmujący się smartfonami Xiaomi, przedstawił nowe informacje dotyczące nadchodzącej serii Xiaomi 13. Według niego, na premierę najnowszej linii smartfonów od chińskiego giganta wcale nie będziemy musieli czekać aż tak długo, jak zakładaliśmy wcześniej.

Na swoim kanale Weibo DCS poinformował, że firma zamierza wypuścić Xiaomi 13 na rynek jako pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8 Gen 2, przez co musiała przesunąć premierę telefonu na listopad 2022 - miesiąc wcześniej, niż zakładały pierwsze przecieki. Stało się tak, gdyż sam Qualcomm również przyspieszył premierę swojego najnowszego procesora ze względu na problemy z przegrzewaniem, których doświadcza poprzednia seria.

Szybkie ładowanie z nowym koprocesorem

Wśród nowych informacji pojawiła się też wzmianka o nowym układzie szybkiego ładowania w nadchodzącym Xiaomi 13. Digital Chat Station twierdzi, że nowy telefon będzie się mógł ładować z mocą do 100 W, a za bezpieczeństwo zasilania ma odpowiadać nowy koprocesor Surge P1, przystosowany do jednoogniwowych baterii. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy się spodziewać, że ogniwo w nowym smartfonie będzie bardziej wytrzymałe i przystosowane do większej liczby ładowań niż poprzednie generacje urządzenia.

Xiaomi 13 - data premiery

Na premierę nowego flagowca od Xiaomi zazwyczaj czekamy w okolicach grudnia. Wtedy chiński gigant zaczyna sprzedawać swoje nowe propozycje w Chinach, a następnie, w przeciągu około miesiąca, znajdują one również drogę na europejski, w tym polski, rynek.

Jednakże, w tym roku data premiery mogła zostać zmieniona. Według Xiaomiui, Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro pojawiły się w bazie danych certyfikacji IMEI, wraz z planowanymi miesiącami premiery:

Xiaomi 13:

No: 221113C (Chinese Model)

No: 2211133G (Global Model)

Xiaomi 13 Pro:

No - 2210132C (Chinese Model)

No - 2210132G (Global Model)

Według publikacji, pierwsze cztery cyfry oznaczają rok i miesiąc planowanej premiery. Oznacza to, że powinniśmy ujrzeć pierwsze telefony z serii Xiaomi 13 już w październiku 2022 roku i, co ciekawe, zarówno międzynarodowy, jak i chiński model, miałyby mieć premierę w tym samym czasie. Może się jednak okazać, że te numery wcale nie są datami (zaznacza to sama publikacja), więc przesunięcie daty premiery nie jest pewne, szczególnie ze względu na fakt, że niektóre przewidywane podzespoły telefonu mają mieć premierę dopiero w grudniu 2022.

Xiaomi 13 - cena

Premiera Xiaomi 13 jeszcze przed nami i niestety nie mamy pewnych informacji na temat tego, jakie ceny przewiduje producent dla swoich nadchodzących flagowców. Jednakże warto spojrzeć na poprzednią generację - zazwyczaj Xiaomi nie zmienia drastycznie cen z roku na rok, więc ceny następnego modelu powinny kształtować się podobnie.

Xiaomi 12X - 3199 zł

Xiaomi 12 - 3799 zł (8/128 GB); 3999 zł (8/256 GB)

(8/128 GB); (8/256 GB) Xiaomi 12 Pro - 5199 zł

Xiaomi 13 - aparat

Kwestia aparatu w nadchodzącym smartfonie Xiaomi będzie bardzo interesująca. Już teraz firma przygotowuje się na podbicie serc entuzjastów fotografii. Przykładem tego jest zawiązanie współpracy z firmą Leica, której owocem będzie między innymi nadchodzący Xiaomi 12 Ultra. Możemy się więc spodziewać, że nadchodząca seria Xiaomi 13 również powstanie we współpracy z firmą, która podzieli się swoją ekspertyzą zarówno w tworzeniu obiektywów, jak i w różnego rodzaju algorytmach odpowiadających za proces robienia zdjęcia.

Xiaomi 13 - podzespoły

Jak wspominaliśmy wcześniej, grudniowa data premiery flagowców Xiaomi nie jest przypadkowa - najczęściej firma stara się, aby jej nowe propozycje były jednymi z pierwszych telefonów z nowym, najszybszym procesorem Snapdragon. W związku z tym podejrzewamy, że i w tym roku Xiaomi 13 zadebiutuje z najnowszym dostępnym flagowcem od Qualcomm, który na tę chwilę znany jest jako Snapdragon 8 Gen 2.

Informację tę potwierdza znany leaker Digital Chat Station, który zapowiada kilka nowych telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 2 w czwartym kwartale 2022 roku. Jako że i rok temu Xiaomi 12 był jednym z pierwszych telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 1 na pokładzie, wydaje się raczej pewne, że producent będzie kontynuował tę passę.