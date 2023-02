Xiaomi 13 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [20.02.2023]

W końcu jesteśmy po premierze najnowszych flagowców Xiaomi! Zarówno 13, jak i 13 Pro przynoszą kilka ciekawych zmian oraz potwierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia. To będą naprawdę ciekawe smartfony!

Fot. TechAdvisor

Aktualizacja 20.02.2023 - Xiaomi 13 Pro będzie wolniejszy w Polsce niż model na Chiny?

Na platformie Geekbench pojawiły się nowe testy Xiaomi 13 Pro w wersji globalnej, która już za kilka dni ujrzy światło dzienne w Europie. Jednak jej wariant na rynek Chiński dostępny jest już od grudnia, spodziewaliśmy się więc, że oba telefony będą - poza różnicami w oprogramowaniu spowodowanymi inną polityką prywatności dotyczącą klientów z Chin i z Europy - zasadniczo takie same. Niestety te benchmarki przedstawiają zupełnie inny obraz, który może niekorzystnie wpłynąć na globalną sprzedaż flagowca.

Najnowsze benchmarki wskazują na zdecydowanie gorszą wydajność procesora w Xiaomi 13 Pro na rynek europejski. Wariant chiński może pochwalić się wynikami wynoszącymi około 1500 punktów w teście jednordzeniowym oraz 5340 w teście wielordzeniowym. Z kolei model na nasz rynek w ostatnim teście uzyskał jedynie 1480 punktów w teście jednordzeniowym i 4676 punktów w teście wielodniowym.

Jakkolwiek różnica w osiągach pojedynczego rdzenia nie jest duża, przepaść pomiędzy testami wielordzeniowymi jest już ogromna - wygląda raczej jak różnica pomiędzy dwiema generacjami procesora, nie tym samym procesorem. Nie wiemy jeszcze z jakiego powodu tak się stało. Mozę to być kwestia przeprowadzenia testu przy użyciu oprogramowania w wersji beta, co mogło wpłynąć na szybkość działania i możliwości wykonywania obliczeń przez procesor, jednak na tę chwilę nie jesteśmy pewni, czy była to przyczyna.

Może więc okazać się, że telefon w wersji europejskiej zostanie wyposażony w inny procesor - może firmy MediaTek? Takie rozwiązanie mogłoby wyjaśnić zdecydowanie różniące się od siebie wyniki testów. Jednakże nie spodziewamy się takiego posunięcia - Xiaomi raczej nie wprowadzi tego samego telefonu w wersji z innym procesorem, gdyż ma to być jeden z najmocniejszych flagowców na rynku, a to właśnie Snapdragon 8 Gen 2 zapewnia aktualnie najlepsza wydajność wśród mobilnych procesorów. Stawiamy więc, że są to jakieś ostatnie problemy z testowym oprogramowaniem, które do czasu premiery powinny zostać rozwiązane.

Aktualizacja 08.02.2023 - Mamy oficjalną datę premiery Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 w Europie!

Od jakiegoś czasu byliśmy przekonani, że Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro zostaną zaprezentowane 27 lutego, podczas MWC 2023 w Barcelonie. Wyglądało też na to, że jego sprzedaż rozpocznie się tydzień lub dwa tygodnie po tej prezentacji, co miało dać czas Xiaomi na przyjęcie pierwszych zamówień przedsprzedażowych. Okazuje się jednak, że chiński gigant ma inne plany.

Według nowych promocyjnych grafik, premiera smartfona odbędzie się o dzień wcześniej, niż przewidywaliśmy - 26 lutego 2023. Potwierdziły to oficjalne kanały Xiaomi w mediach społecznościowych. Większość materiałów promocyjnych skupia się oczywiście na modelu Xiaomi 13 Pro, jednak nie będzie on na pewno jedynym zaprezentowanym tego dnia - spodziewany się także premiery jego mniejszego brata, Xiaomi 13. Nie wiemy jeszcze ,czy telefony będą dostępne w sprzedaży od razu, czy na początku Xiaomi zaplanowało akcję preorderową, jednak możemy się spodziewać, że trafią one do sprzedaży najpóźniej dwa tygodnie po prezentacji.

Zarówno grafiki, jak i posty na Twitterze zapowiadające wydarzenie, skupiają się na możliwościach fotograficznych telefonu. Wiemy przecież, że Xiaomi 13 Pro dostanie ogromną, 1-calową matrycę aparatu głównego, będzie to więc bez wątpienia jeden z najlepszych fotograficznych smartfonów na rynku.

Aktualizacja 03.02.2023 - Czy to będą ceny Xiaomi 13 w Europie?

DO zapowiadanej Europejskiej premiery najnowszych smartfonów Xiaomi pozostały już tylko tygodnie - ma ona odbyć się 27 lutego na targach MWC w Barcelonie. Jednak już teraz pojawiły się pierwsze przecieki na temat spodziewanych cen nowych smartfonów na Starym Kontynencie.

PRICE REVEAL PREMIERE



Refs. and Official Pricing for Xiaomi 13 and 13 Pro in France ????????



????Xiaomi 13 256GB Black/Green/White: 999€

????Xiaomi 13 Pro 256GB Black/White: 1299€



⌛️Available from March 8th, 2023

Preorder period: TBD - March 7th, 2023 pic.twitter.com/fcNcqYYs3r — billbil-kun (@billbil_kun) January 31, 2023

Według najnowszych informacji, smartfony chińskiego producenta mocno zdrożeją w Europie. Za Xiaomi 13 256 GB zapłacimy już 999 Euro, z kolei Xiaomi 13 Pro 256 GB będzie nas kosztował 1299 Euro. W przeliczeniu na złotówki jest to odpowiednio 4695 zł i 6092 zł.

Wygląda więc na to, że jeśli nie doliczymy jakichś dodatkowych kosztów, nowe telefony Xiaomi mogą u nas kosztować:

Xiaomi 13 256 GB - 4699 zł

Xiaomi 13 Pro 256 GB - 6099 zł

Ceny nowych flagowców Xiaomi wydają się być dość wysokie - szczególnie jak na firmę, która słynęła z proponowania smartfonów o bardzo mocnych podzespołach i świetnych możliwościach bez dochodzenia do półki cenowej Samsunga czy innych konkurentów. Widzimy jednak, ze Xiaomi 13 będzie stał na podobnej półce cenowej co zaprezentowany ostatnio Galaxy S23. Wersja Galaxy S23 256 GB kosztuje 4799 zł - tylko 100 zł więcej, niż spodziewany koszt Xiaomi 13 256 GB.

Aktualizacja 20.01.2023 - globalne wersja Xiaomi 13 i 13 Pro otrzymują nowe certyfikaty.

Oba modele Xiaomi 13 uzyskały certyfikaty w bazach danych BNTC oraz EEC. Oznacza to, że są one już w bardzo zaawansowanym procesie przygotowywania do premiery. Takie certyfikaty są potrzebne, aby sprzedawać telefony w określonych krajach - EEC na przykład odpowiada za dopuszczenie do sprzedaży elektroniki w Europie. Xiaomi 13 Pro znalazł się także w bazie danych BIS, która z kolei pełni taką samą funkcję w Indiach.

Jednakże te przecieki nie powiedziały nam wiele jeśli chodzi o różnice w specyfikacji pomiędzy modelem globalnym a chińskim. Na tę chwilę jedyne, co wiemy, to zapewne dostępność innych wariantów pamięci wewnętrznej oraz oczywiście zainstalowany globalny ROM MIUI 14 zamiast jego chińskiej wersji. Różni się ona głównie dostępem określonych języków oraz wymaganiami prywatności, które globalna wersja musi spełniać, a ta chińska już niekoniecznie.

Aktualizacja 11.01.2023 - znamy datę europejskiej premiery flagowców Xiaomi!

Początek 2023 roku jest niesamowicie obfity w dobre wieści dla fanów technologii mobilnej. Bo zapowiedziach premier Samsunga i Vivo, Xiaomi również ogłosił oficjalną datę prezentacji swoich najnowszych flagowców. Tak jak się spodziewaliśmy, Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro zostaną zaprezentowane w Europie jeszcze w lutym 2023!

Xiaomi przygotowało swoją konferencję, która odbędzie się podczas europejskich targów MWC w Barcelonie. Same targi mają odbyć się w dniach 27 lutego - 2 marca 2023. Konferencji firmy możemy spodziewać się około początku wydarzenia - zapewne już 27 lutego.

Podczas samej konferencji możemy być pewni, że producent ogłosi oficjalną dystrybucję najnowszych flagowców w Europie, a także ceny na naszym kontynencie. Poza Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro, pojawiają się głosy o jeszcze dwóch możliwych premierach - prezentacji Xiaomi 13 Lite oraz Xiaomi 13 Ultra. Co prawda niewiele osób jest przekonanych co do obecności tego ostatniego na evencie, jednak wersja Lite telefonu, po ogromnym sukcesie poprzednika, byłaby na pewno miłym zaskoczeniem.

Aktualizacja 12.12.2022 - wiemy już wszystko o nowych Xiaomi 13 i 13 Pro!

Xiaomi 13 Pro oraz podstawowy Xiaomi 13 zostały w końcu zaprezentowane! Nowe flagowce chińskiego giganta przyniosą sporo zmian, które mogą przypaść do gustu fanom firmy - między innymi zdecydowanie lepsze aparaty w wersji Pro oraz ładny, prosty ekran w podstawowej trzynastce.

Seria Xiaomi 13 została zaprezentowana w czasie eventu odbywającego się 11.12 w Chinach. Na tę chwilę smartfony zostały wprowadzone jedynie na rodzimy rynek, jednak wiemy już, że na pewno znajdą one sobie drogę również do Europy - w tym oczywiście Polski. Niestety nie dowiedzieliśmy się dokładnie, kiedy może się to stać. Jednak patrząc na przypadek poprzednich modeli - serii Xiaomi 12 - jesteśmy przekonani, że telefony znajdą się na polskim rynku najpóźniej pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Spodziewamy się jednak, że powinny one zostać udostępnione do oficjalnej sprzedaży trochę wcześniej, może nawet w lutym 2023.

Wiele zmian, o których pisaliśmy w naszych przeciekach, potwierdziło się - zarówno jeśli chodzi o Xiaomi 13, jak i Xiaomi 13 Pro. Aby dowiedzieć się dokładnie, jak wygląda specyfikacja nadchodzących telefonów, zapraszamy do dedykowanych artykułów. Tutaj zebraliśmy wszystkie informacje o nadchodzącym Xiaomi 13, a tutaj możecie dowiedzieć się wszystkiego o Xiaomi 13 Pro.

Pokrótce jednak - Xiaomi 13 przynosi ze sobą trochę większy i zdecydowanie jaśniejszy ekran, nowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz nowe aparaty. Podobnie będzie w przypadku wersji Pro, która jednak stawia na jeszcze mocniejsze kamery, w tym ogromną matrycę główną o przekątnej aż 1 cala. Co ciekawe, oba telefony po raz pierwszy w historii Xiaomi dostały też certyfikat wodoszczelności IP68. Mamy też do wyboru interesujące wersje z pleckami ze skóry, oraz oczywiście najnowsze opcje łączności bezprzewodowej.

Aktualizacja 09.12.2022 - oficjalne zdjęcia promocyjne Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro ujrzały światło dzienne!

Kolejne niespodzianki przed nadchodzącą wielkimi krokami premierą kolejnego flagowca Xiaomi. Mimo tego, że jego premiera odbędzie się dopiero za dwa dni (11 grudnia), firma zdecydowała się na wcześniejsze ujawnienie kilku zdjęć promocyjnych najnowszych telefonów, które mają jeszcze bardziej podsycić nasze apatyty związane z nowymi flagowcami producenta.

Najpierw spójrzmy na zdjęcia Xiaomi 13. Tak jak zapowiadano, będzie on miał raczej kanciastą bryłę z płaskim ekranem i płaskimi ramkami. Możemy też zobaczyć plecki z eko-skóry, ale też dość kontrowersyjny moduł aparatu, który ewidentnie nie każdemu może się podobać.

Zobaczyliśmy też Xiaomi 13 Pro w całej okazałości. Tutaj porównania z iPhone'ami, na które od razu naraziła się zwykła trzynastka, są o wiele mniejsze - wszystko za sprawą zaokrąglonych brzegów ekranu. Moduł aparatów jest podobny do mniejszego brata, jednak główny aparat o wiele bardziej się wyróżnia - w tym przypadku znajduje się tam aż 1-calowa matryca, więc musi ona oczywiście zajmować więcej miejsca. Plecki wykonano w tym przypadku ze szkła, jednak wersja skórzana również będzie dostępna.

Aktualizacja 07.12.2022 - nowa data premiery w końcu ujawniona!

Po wielu zawirowaniach w końcu (ponownie) znamy nową datę premiery Xiaomi 13. Pierwotnie prezentacja nowych modeli miała odbyć się 1 grudnia, niestety musiała ona zostać przesunięta. Na początku nie znaliśmy powodów tego opóźnienia jednak okazało się, że było ono związane z żałobą w Chinach spowodowaną śmiercią jednego z ważnych oficjeli chińskich. Po odpowiednim czasie, Xiaomi wznawia swoje premierowe plany.

Dowiedzieliśmy się dziś, że najnowszy smartfon Xiaomi zostanie zaprezentowany już 11 grudnia. Potwierdza to nasze przypuszczenia dotyczące wprowadzenia smartfona na rynek chiński jeszcze przed końcem roku - zapewne będzie on dostępny w sklepach w ciągu 1-2 tygodni od prezentacji. Na tę chwilę informacja została podana przez aplikację Xiaomi Store, na której pojawiły się banery promujące nadchodzącą premierę. Zazwyczaj po kilku godzinach od takiego ruchu pojawia się jeszcze oficjalna informacja od jednego z dyrektorów firmy, jednak już teraz możemy ją traktować jako oficjalne potwierdzenie terminu premiery.

Co więcej, tego samego dnia możemy też spodziewać się nie tylko nowych telefonów - Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro - ale także nowego systemu operacyjnego od Xiaomi, MIUI 14. Będzie on bazowany na Androidzie 13 i w pierwszej kolejności zobaczymy go właśnie na ekranach serii Xiaomi 13. Po jakimś czasie będzie on również trafiał do pozostałych telefonów producenta.

Fot. Xiaomi

Aktualizacja 06.12.2022 - Nowe przecieki na temat Xiaomi 13 Pro

Niestety pierwszego grudnia nie doczekaliśmy się premiery najnowszych flagowców od Xiaomi. Jednak oznacza to też, że nadal jesteśmy przygotowani na przecieki dotyczące tych telefonów. Okazuje się, że za kulisami firma przygotowuje swoje flagowce do wejścia nie tylko na rodzimy rynek chiński, ale także poza granicami kraju. Wyższa wersja nowego smartfona, Xiaomi 13 Pro, właśnie uzyskała certyfikację w Indiach i Malezji, dzięki czemu dowiedzieliśmy się kilku nowych szczegółów na temat specyfikacji większego flagowca chińskiego giganta.

Z poprzednich przecieków pamiętamy, że 13 Pro ma wejść na rynek z zupełnie nowymi pleckami, na których głównym odznaczającym się elementem będzie bez wątpienia inny moduł aparatu. Jego podzespoły również się zmienią. Główny sensor nadchodzącego urządzenia to 50 MP Sony IMX989 o przekątnej wynoszącej aż 1 cal, który jest uzupełniony przez 50 MP obiektyw szerokokątny oraz 50 MP zoom optyczny o przybliżeniu 3,2x.

Wiemy także, że Xiaomi 13 Pro zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,73", rozdzielczości 2K oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz, którego jasność będzie dochodziła do 1900 nitów. Jesteśmy też pewni, że za jego działanie odpowiadał będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, RAM w nowym standardzie LPDDR5X oraz pamięć wewnętrzna wykonana w technologii UFS 4.0.

To nadal nie wszystkie informacje, które udało nam się zebrać. Dowiedzieliśmy się również, że nadchodzący telefon zostanie wyposażony w baterię o pojemności 4820 mAh, którą będziemy mogli ładować z mocą dochodzącą do 120 W. Będzie on też obsługiwał 50 W ładowania bezprzewodowego, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą do 10 W.

Nadal nie wiemy, kiedy telefon zostanie zaprezentowany w Chinach, ani kiedy trafi na rynek europejski. Tak jak w przypadku mniejszego brata - Xiaomi 13 - spodziewamy się ,że prezentacja oraz premiera w Chinach będzie miała miejsce przed świętami, a smartfon trafi do Europy na początku 2023 roku - zapewne jeszcze w styczniu. oczywiście może się to jeszcze opóźnić ze względu na nasilającą się w Chinach kolejną falę koronawirusa.

Aktualizacja 05.12.2022 - oficjalna data premiery jednak nie tak oficjalna

Xiaomi 13 miał zadebiutować już 1 grudnia. Byliśmy przekonani, że jest to już nieodwracalna premiera, gdyż została ona zapowiedziana -przez oficjalne konto Xiaomi na chińskim Weibo. Niestety okazuje się, że z niesprecyzowanych powodów, została ona przeniesiona na późniejszy termin!

Nie wiemy niestety co spowodowało przesunięcie tej premiery - jedynym powodem, o którym możemy spekulować, są problemy z COVID-19, z którymi po raz kolejny mierzą się Chiny. Niestety nie dowiedzieliśmy się także na kiedy premiera została przeniesiona. Oczywiście nie spodziewamy się, żeby to opóźnienie było bardzo długie, powinniśmy więc zobaczyć telefon już na dniach - na pewno znajdzie się on na półkach sklepowych (przynajmniej w Chinach) jeszcze w grudniu tego roku.

Użytkownicy smartfonów Xiaomi z całą pewnością czekają również na nową wersję nakładki na ich urządzenia. MIUI 14 miało zadebiutować wraz z najnowszym flagowcem marki. Nowa wersja oprogramowania ma wnieść sporo nowości na smartfony chińskiego producenta, a pełną listę zmian możecie sprawdzić tutaj.

Aktualizacja 29.11.2022 - znamy oficjalną datę premiery Xiaomi 13, mamy też pierwsze zdjęcia

W końcu na światło dzienne wyszły pierwsze zupełnie oficjalne informacje na temat premiery nowych smartfonów Xiaomi 13. Dzięki informacji prosto od Xiaomi, którą firma zamieściła na swoim profilu portalu społecznościowego Weibo wiemy, że data premiery nadchodzącego flagowca została ustalona na 1 grudnia 2022 roku!

Co prawda nie jest to jeszcze dobra wiadomość dla użytkowników i fanów w Polsce, gdyż zapowiedziana premiera dotyczy wyłącznie rynku rodzimego dla firmy, czyli Chin. Jednak w przeciwieństwie do Xiaomi 12 Ultra wiemy też, że telefony te bez wątpienia trafią d Europy, w tym polski. Spodziewamy się jednak, że stanie się tak w 2023 roku - najpewniej w pierwszym kwartale.

Fot. Xiaomi

Po raz pierwszy zobaczyliśmy także oficjalny render urządzenia, a także kilka dodatkowych informacji, które wcześniej nie trafiły do publicznej informacji. Xiaomi 13 ma uzyskać certyfikat wodoszczelności IP68, będzie też wyposażone w bardzo cienkie, prawie symetryczne ramki - boczne oraz górna będą miały grubość zaledwie 1,61 mm, z kolei dolna - 1,81 mm. Szerokość całego telefonu wyniesie 71,5 mm.

To jednak nie wszystkie nowe informacje. Okazuje się, że poza oficjalnymi zapowiedziami telefonu, na światło dzienne wyszły również (niezbyt oficjalne) zdjęcia obu wariantów Xiaomi 13 - zarówno podstawowego Xiaomi 13, jak i większego Xiaomi 13 Pro.

Zdjęcia zostały zamieszczone na chińskim portalu społecznościowym Weibo przez jednego z użytkowników.

Telefony otrzymają bardzo charakterystyczną wyspę aparatów, która nawiązuje trochę stylistycznie to modułu znanego z urządzeń firmy Apple. Co więcej, wyższy model - Xiaomi 13 Pro - zostanie też wyposażony w tył zrobiony tzw. nanoskóry, materiały znanego z innego telefonu, którego spodziewamy się na dniach - vivo X90.

Poza tym widzimy, że dwa warianty będą się od siebie różnić podejściem do placków telefonu. Podczas gdy Xiaomi 13 postawiło na płaski tył, wersja Pro stosuje już zaokrąglone krawędzie. Jest to pewnie związane z jej większym rozmiarem - zaokrąglenia sprawiają, że duży telefon znacznie pewniej i wygodniej trzyma się w dłoniach.

Aktualizacja 23.11.2022 - poznaliśmy duża część specyfikacji, nadal czekamy na premierę

Do premiery kolejnego flagowca Xiaomi pozostaje coraz mniej czasu. Niestety nadal nie wiemy, kiedy dokładnie będzie ona miała miejsce, jednak kolejne przecieki, a także ostatnia prezentacja najnowszego flagowego procesora firmy Qualcomm sugerują, że jesteśmy już bardzo blisko prezentacji najnowszego smartfona Xiaomi. Na światło dzienne wyszły także kolejne informacje dotyczące przewidywanej specyfikacji tego urządzenia.

Według znanego leakera Digital Chat Station, Xiaomi 13 ma przynieść kilka istotnych zmian w stosunku do ostatniego flagowca od Xiaomi, modelu 12T. Po pierwsze, ekran zastosowany w nowym flagowcu ma znów powrócić do rozdzielczości 1080p, zamiast 1220p z poprzednika. Możemy też spodziewać się przekątnej na poziomie 6,2", co sugeruje dość kompaktowy telefon.

Oczywiście wiemy też już kilka szczegółów na temat podzespołów telefonu. Xiaomi samo potwierdziło, że sercem urządzenia zostanie najnowszy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dzięki któremu smartfon będzie nie tylko jeszcze szybszy, ale zdecydowanie bardziej energooszczędny i wydajny od poprzedniej generacji. Nie wiemy jeszcze z jaką ilością RAMu zostanie połączony ten procesor, jednak spodziewamy się przynajmniej 8 GB w podstawowej wersji flagowca.

Co ciekawe, na światło dzienne wyszło też kilka szczegółów dotyczących aparatu, który znajdzie się w Xiaomi 13. Ma on korzystać z matrycy o rozdzielczości 50 MP produkcji Sony. Wszystkie trzy aparaty tylne mają korzystać z sensora o tej rozdzielczości, jednak tylko główna kamera zostanie wyposażona w optyczną stabilizację obrazu.

Wiemy także, że Xiaomi planuje wyposażyć najn0wszy telefon w bardzo szybkie ładowanie. Ma on obsługiwać ładowarki o macy aż do 120 W, co będzie przekładało się w zapełnienie baterii telefonu od 0 do 100% w mniej niż 20 minut. Nie wiemy jeszcze jakie ogniwo zostanie zastosowane w telefonie, jednak spodziewamy się wielkości oscylującej w okolicach 4500 mAh dla podstawowej wersji trzynastki.

Aktualizacja 07.11.2022

Wejścia serii Xiaomi 13 na rynek spodziewamy się już w przeciągu miesiąca. Już od kilku tygodni znajdujemy w różnych miejscach internetu kolejne przecieki na temat nadchodzących telefonów. Już teraz jeden z najbardziej znanych leakerów, który bardzo często zajmuje się pokazywaniem planowanych renderów nadchodzących sprzętów, zabrał się za nadchodzącą serię Xiaomi.

Xiaomi 13 Pro Fot. Onleaks

Pierwszym zestawem renderów były zdjęcia nadchodzącego Xiaomi 13 Pro. Widzimy na nich spory telefon z dużą wyspą z aparatami, na którą składają się trzy sensory oraz flash. Ponadto ekran telefonu będzie po raz kolejny zagięty a sam wyświetlacz ma mieć około 6,55". Widzimy też centralnie umieszczony aparat przedni w wycięciu w ekranie. Poznaliśmy także wymiary urządzenia - ma ono mierzyć 163 x 74,6 x 8,8 mm.

Xiaomi 13 Fot. Onleaks

Dzięki leakerowi zobaczyliśmy także podstawowy model serii, Xiaomi 13. W tym przypadku wyświetlacz nie będzie już zakrzywiony a tylny moduł aparatów przypomina trochę iPhone'a 14 z dwoma dużymi, ukośnie umiejscowionymi obiektywami. Dodatkowo widzimy tam też trzeci, mniejszy sensor. Według przecieków, przekątna panelu tego modelu ma mierzyć 6,2". Tutaj także zobaczymy centralnie umieszczony aparat przedni w wycięciu w ekranie. Jednak ta słuchawka będzie trochę mniejsza - jej spodziewane wymiary to 152,8 x 71,5 x 8,3 mm.

To by było na tyle jeśli chodzi o najnowszy przeciek - Onleaks nie ujawnił niestety żadnej dodatkowej specyfikacji ani dokładnej daty premiery. Wygląda jednak na to, że będzie ona miała miejsce już bardzo niedługo, gdyż opublikowanie renderów telefonów najczęściej następuje maksymalnie na kilka tygodni przed ich prezentacją.

Aktualizacja 27.10.2022

Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie pokazujące czarną wersję Xiaomi 13 Pro. Teraz portal TechGoing udostępnił zdjęcie kolejnej, srebrnej wersji tego modelu. Na zdjęciu widać kwadratowy moduł aparatu z dwoma kamerami, jedną małą i jedną dużą, umieszczonymi po lewej stronie. Prawa połowa modułu aparatu mieści duży aparat, a następnie lampę błyskową LED w kształcie pigułki i branding Leica. Tylny panel Xiaomi 13 Pro ma zakrzywione krawędzie i taki sam kształt jak czarna wersja, którą już widzieliśmy.

Fot. TechGoing

Przód Xiaomi 13 Pro mieliśmy już okazję widzieć w zeszłym miesiącu i jest wyposażony w panel AMOLED z zakrzywionymi krawędziami i perforacją w górnej części ekranu. Mówi się, że jest wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED E6 z rozdzielczością 2K i obsługą częstotliwości odświeżania 120 Hz. Telefon posiada 50 MP aparat główny Sony IMX989 zamontowany z tyłu. MIU 14 będzie działał na systemie operacyjnym Android 13.

Xiaomi Mi 13 Pro, numer modelu 2210132C, otrzymał certyfikat 3C od regulatora w zeszłym miesiącu, a oficjalna lista certyfikacji pokazuje, że zwykły model może oferować moc ładowania 67 W, podczas gdy wersja Pro może obsługiwać szybkie ładowanie 120 W. Oczekuje się, że seria Xiaomi 13 zadebiutuje jako pierwsze na świecie urządzenie napędzane przez Snapdragona 8 Gen 2. Qualcomm prawdopodobnie zapowie nowy układ w listopadzie, a wtedy seria Xiaomi 13 jako pierwsza trafi do sprzedaży w Chinach pod koniec listopada.

Fot. TechGoing

Aktualizacja 12.10.2022

W internecie pojawiły się pierwsze nieoficjalne zdjęcia specyfikacji Xiaomi 13. Potwierdzają one nasze wcześniejsze przypuszczenia i przecieki. Zdjęcie, które wyciekło do sieci, pokazuje podstawowe podzespoły nacdchodzącego telefonu. Jest to procesor Qualcomm Snadragon 8 Gen 2, który połaczono z 12 GB pamięci RAM.

Suspected Xiaomi 13 2210132C nuwa



- Curved display

- Snapdragon 8 Gen 2

- 12GB ram

- Android 13 based on MIUI 14#Xiaomi #Xiaomi13 #Snapdragon8Gen2 pic.twitter.com/ggbgaRceq3 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 19, 2022

Co ciekawe, to 12 GB RAM jest rozszerzone o kolejne 3 GB. Jest to najpewniej funkcja znana z innych smartfonów Xiaomi jako wirtualny RAM, czyli wydzielona przestrzeń w pamięci wewnętrznej, która wspomaga RAm w przypadku dużego zapotrzebowania na pamięć podręczną.

Poza specyfikacją, przeciek wspomina także o oprogramowaniu oraz ekranie nadchodzącego smartfona. Co prawda nie wimy nic o wielkości wyświetlacza, jednak ma on być zakrzywiony po bokach, a nie zupełnie płaski. Jeśli chodzi o oprogramowanie, Xiaomi 13 zadebiutuje z najnowszym MIUI 14, które bazuje na Androidzie 13.

Aktualizacja 03.10.2022

Xiaomi 13 Pro został odnaleziony na stronie chińskiej platformy certyfikującej 3C. Oznacza to, że Xiaomi dopuściło już telefon do testów i certyfikacji niezbędnych do wypuszczenia go na rynek, a co za tym idzie jego podzespoły i kostrukcja już z pewnością zostały ukończone. Możemy się więc spodziewać rychłej prezentacji telefonu.

Dzięki tej platformie, w której 13 Pro otrzymało numer 2210132C, dowiedzieliśmy się też kilku szczegółów dotyczących specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Obsługuje ono szybkie łądowanie z mocą dochodzacą do 120 W, które nałąduje wewnętrzną baterię o pojemności 4700 mAh w niespełna 10 minut. Dodatkowo, telefon ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 12 GB pamięci RAM.

Seria Xiaomi 13 będzie się skłądała przynajmniej z 2 urządzeń - Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro, chociaż możliwe jest także dołączenie do tych dwóch modelu Ultra. Spodziewamy się, że telefony zadebiutują w listpadzie lub grudniu tego roku, wraz z nową wersją nakładki MIUI 14, która bazuje na Androidzie 13.

Aktualizacja 19.09.2022

Po raz pierwszy zobaczyliśmy zdjęcie przzedstawiające Xiaomi 13 Pro! Fotografię udostepnił użytkownik portalu Weibo i dowiadujemy się dzieki niej nie tylko o wyglądzie przodu urządzenia (które zostało wyposażone w pojedynczą przednią kamerę w małym, centralnym wycięciu ekranu), ale także o nazwie kodowej urządzenia - Nuwa.

Fot. Weibo/ experiencemore

Widzimy także potwierdzenie poprzednich przecieków, które sugerowały, że przynajmniej jeden z awariantów Xiaomi 13 Pro dostanie 12 GB pamięci RAM (na zdjęciu rozszerzonej o 3 GB wirtualnego RAMu). Do tego spodziewamy się także Snapdragona 8 Gen 2 i głównego aparatu o rozdzielczości 50 MP. Możliwe, że będzie to matryca o przekątnej aż 1", podobnie jak w Xiaomi 12S Ultra.

Aktualizacja 06.09.2022

Pojawiły się nowe informacje na temat aparatu w nadchodzącym Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro. Według Digital Chat Station, oba warianty mają zostać wyposażone w trzy aparaty, każdy z nich o rozdzielczości 50 MP. Jednak nie to jest najciekawszą informacją dotyczącą kamer w nowych telefonach Xiaomi. Według analityka główna matryca ma mieć rozmiar aż 1". Wyglada więc na to, że Xiaomi ma zamiar przenieść niesamowity sensor znany z Xiaomi 12S Ultra do nadchodzącej serii falgowców.

Jest to świetna wiadomość, gdyż 12S Ultra, który niestety nie jest dostępny w sprzedaży w w Polsce, jest zdecydowanie jednym z najlepszych fotograficznych aparatów na świecie. Jeśli więc jego matryca trafi do serii 13 (nawet najbardziej podstawowego wariantu), może to być ogromny krok naprzód dla mobilnej fotografii.

Aktualizacja 24.08.2022

Według najnowszych informacji, Xiaomi 13 pojawił się po raz pierwszy w bazie ECC - organizacji certyfikującej smartfony. Według odkrytych danych, na certyfikację uzyskały dwa modele z rodziny. Jest to zapewne Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi Mi 13 and 13 Pro arrive on EEC. https://t.co/RJgYVTWttD pic.twitter.com/8Def2PpOaI — Simranpal Singh (ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ) (@simransingh931) August 22, 2022

Jednakże możliwe jest też, iż certyfikowane smartfony to dwie wersje "zwykłej" trzynastki - po prostu w wariancie chińskim i globalnym. Wskazowałoby to na nadchodzącą premierę tych smartfonów zarówno na rodzimym rynku Xiaomi, jak i poza granicami Chin. Po rozczarowaniu związanym z brakiem Xiaomi 12S Ultra i Xiaomi MIX Fold 2 w Polsce, nie możemy się doczekać dostępności nowych flagowców w naszym kraju, jest to więc świetna informacja.

Co więcej, certyfikacja ECC świadczy o nadciągającej premierze wyczekiwanych telefonów. Potwierdza ona tylko przypuszczenia, że odbędzie się ona jeszcze w tym roku - zapewne w okolicach listopada.

Aktualizacja 19.07.2022

Nowy termin premiery

Digital Chat Station, najbardziej znany analityk zajmujący się smartfonami Xiaomi, przedstawił nowe informacje dotyczące nadchodzącej serii Xiaomi 13. Według niego, na premierę najnowszej linii smartfonów od chińskiego giganta wcale nie będziemy musieli czekać aż tak długo, jak zakładaliśmy wcześniej.

Na swoim kanale Weibo DCS poinformował, że firma zamierza wypuścić Xiaomi 13 na rynek jako pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8 Gen 2, przez co musiała przesunąć premierę telefonu na listopad 2022 - miesiąc wcześniej, niż zakładały pierwsze przecieki. Stało się tak, gdyż sam Qualcomm również przyspieszył premierę swojego najnowszego procesora ze względu na problemy z przegrzewaniem, których doświadcza poprzednia seria.

Szybkie ładowanie z nowym koprocesorem

Wśród nowych informacji pojawiła się też wzmianka o nowym układzie szybkiego ładowania w nadchodzącym Xiaomi 13. Digital Chat Station twierdzi, że nowy telefon będzie się mógł ładować z mocą do 100 W, a za bezpieczeństwo zasilania ma odpowiadać nowy koprocesor Surge P1, przystosowany do jednoogniwowych baterii. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy się spodziewać, że ogniwo w nowym smartfonie będzie bardziej wytrzymałe i przystosowane do większej liczby ładowań niż poprzednie generacje urządzenia.

Xiaomi 13 - data premiery

Na premierę nowego flagowca od Xiaomi zazwyczaj czekamy w okolicach grudnia. Wtedy chiński gigant zaczyna sprzedawać swoje nowe propozycje w Chinach, a następnie, w przeciągu około miesiąca, znajdują one również drogę na europejski, w tym polski, rynek.

Jednakże, w tym roku data premiery mogła zostać zmieniona. Według Xiaomiui, Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro pojawiły się w bazie danych certyfikacji IMEI, wraz z planowanymi miesiącami premiery:

Xiaomi 13:

No: 221113C (Chinese Model)

No: 2211133G (Global Model)

Xiaomi 13 Pro:

No - 2210132C (Chinese Model)

No - 2210132G (Global Model)

Według publikacji, pierwsze cztery cyfry oznaczają rok i miesiąc planowanej premiery. Oznacza to, że powinniśmy ujrzeć pierwsze telefony z serii Xiaomi 13 już w październiku 2022 roku i, co ciekawe, zarówno międzynarodowy, jak i chiński model, miałyby mieć premierę w tym samym czasie. Może się jednak okazać, że te numery wcale nie są datami (zaznacza to sama publikacja), więc przesunięcie daty premiery nie jest pewne, szczególnie ze względu na fakt, że niektóre przewidywane podzespoły telefonu mają mieć premierę dopiero w grudniu 2022.

Xiaomi 13 - cena

Premiera Xiaomi 13 jeszcze przed nami i niestety nie mamy pewnych informacji na temat tego, jakie ceny przewiduje producent dla swoich nadchodzących flagowców. Jednakże warto spojrzeć na poprzednią generację - zazwyczaj Xiaomi nie zmienia drastycznie cen z roku na rok, więc ceny następnego modelu powinny kształtować się podobnie.

Xiaomi 12X - 3199 zł

Xiaomi 12 - 3799 zł (8/128 GB); 3999 zł (8/256 GB)

(8/128 GB); (8/256 GB) Xiaomi 12 Pro - 5199 zł

Xiaomi 13 - aparat

Kwestia aparatu w nadchodzącym smartfonie Xiaomi będzie bardzo interesująca. Już teraz firma przygotowuje się na podbicie serc entuzjastów fotografii. Przykładem tego jest zawiązanie współpracy z firmą Leica, której owocem będzie między innymi nadchodzący Xiaomi 12 Ultra. Możemy się więc spodziewać, że nadchodząca seria Xiaomi 13 również powstanie we współpracy z firmą, która podzieli się swoją ekspertyzą zarówno w tworzeniu obiektywów, jak i w różnego rodzaju algorytmach odpowiadających za proces robienia zdjęcia.

Xiaomi 13 - podzespoły

Jak wspominaliśmy wcześniej, grudniowa data premiery flagowców Xiaomi nie jest przypadkowa - najczęściej firma stara się, aby jej nowe propozycje były jednymi z pierwszych telefonów z nowym, najszybszym procesorem Snapdragon. W związku z tym podejrzewamy, że i w tym roku Xiaomi 13 zadebiutuje z najnowszym dostępnym flagowcem od Qualcomm, który na tę chwilę znany jest jako Snapdragon 8 Gen 2.

Informację tę potwierdza znany leaker Digital Chat Station, który zapowiada kilka nowych telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 2 w czwartym kwartale 2022 roku. Jako że i rok temu Xiaomi 12 był jednym z pierwszych telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 1 na pokładzie, wydaje się raczej pewne, że producent będzie kontynuował tę passę.