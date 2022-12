Xiaomi 13 już tu jest! Obok tego flagowca ciężko będzie przejść obojętnie

Po wielu miesiącach oczekiwania, spekulacji i przełożonej premierze, seria Xiaomi 13 w końcu tu jest i przynosi kilka fajnych zmian. Przedstawiamy najnowszy telefon od Xiaomi.

Spis treści

Na premierę Xiaomi 13 czekaliśmy długo. Najpierw wiele przecieków, potem konferencja, która musiała zostać przełożona - to wszystko sprawiło, że nasze apetyty coraz bardziej się zaostrzały. W końcu firma zaprezentowała swoje najnowsze telefony na konferencji 11 grudnia. Wielu zaskoczeń nie było, jednak nie ma też powodów do narzekania - zapowiadają się bardzo fajne flagowce na przyszły rok.

Xiaomi 13 - co przynosi nowego?

Spójrzmy najpierw na podstawowy model serii - Xiaomi 13. Jest to nadal w kompaktowa propozycja, dzięki czemu nie traci ona wiele w stosunku do swojego poprzednika, model Xiaomi 12. Co prawda ekran trochę się zwiększył i osiągnął przekątną 6,36", jest też w tym modelu płaski, bez zaokrąglonych boków, jednak sama wielkość telefonu pozostanie praktycznie bez zmian. Xiaomi 12 mierzył 152,1 x 69,9 x 8,2 mm; Xiaomi 13 zaś będzie tylko trochę szerszy: 152,8 x 71,2 x 8 mm.

Zobacz również:

Fot. Xiaomi

Oczywiście zmienią się także podzespoły telefonu,. Xiaomi 13 dostaje najnowszy flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 2, do którego dołożone zostanie 8 albo 12 GB pamięci LPDDR5X. Będziemy też mieć do wyboru 128/256 lub 215 GB pamięci wewnętrznej w nowym standardzie UFS 4.0. Do tego oczywiście najnowszy Android 13 z nakładką MIUI 14.

Specyfikacja wyświetlacza, poza minimalną zmianą wielkości, nie różni się dużo od poprzednika. Nadal mamy do dyspozycji AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Jego jasność szczytowa ma osiągać 1900 nitów z nominalną wartością na poziomie 1200 nitów.

Fot. Xiaomi

Jest za to trochę różnic jeśli chodzi o aparaty. Xiaomi 13 dostaje 3 obiektywy. Główna to 50-MP matryca z OIS, która będzie wspomagana przez 12 MP aparat ultraszerokokątny a także - czego brakowało w poprzedniku - 10 MP obiektyw zoom, który również wyposażony został w optyczna stabilizację obrazu.

Kilka dodatkowych informacji - Xiaomi 13 w końcu dostaje oficjalną normę wodoodporności! Firma od lat zwlekała z certyfikowaniem sowich flagowców jako wodoszczelnych, jednak seria Xiaomi 13 po raz pierwszy wchodzi na rynek z klasą wodoodporności IP68.

Fot. Xiaomi

Warto też wspomnieć o układzie zasilania. Dostajemy baterią o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy przewodowo z mocą do 67 W, a także bezprzewodowo z mocą do 50 W. Ponadto mamy do dyspozycji ładowanie zwrotne o mocy 10 W. Jest też czytnik linii papilarnych w ekranie, aparat przedni o rozdzielczości 32 MP oraz NFC.

Fot. Xiaomi

Kiedy kupimy Xiaomi 13 w Polsce?

Xiaomi 13 będzie dostępny na rynku w czterech wersjach kolorystycznych. Pierwsza z nich, błękitna, zostanie wykonana z pleckami ze sztucznej skóry, dzięki czemu będzie mogła pochwalić się unikalną strukturą. Poza tym do naszej dyspozycji będą też trzy inne kolory - biały, zielony oraz czarny. Tych plecki wykonane będą już ze szkła.

Fot. Gizmochina

Warto też wspomnieć, że Xiaomi szykuje kilka wersji specjalnych z bardziej żywymi kolorami - żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym. Niestety nie wiemy, czy trafią one do sprzedaży w Europie, jednak ich soczyste kolory wyglądają świetnie.

Fot. Gizmochina

Jest niestety jedna zła wiadomość - nadal nie znamy oficjalnej daty premiery najnowszych telefonów Xiaomi na rynku europejskim. Możemy jednak się domyślać, że nastąpi od do końca pierwszego kwartału 2023 roku - podobnie, jak miało to miejsce z poprzednikiem. Xiaomi 12 w Chinach zadebiutował 28 grudnia a na naszym rynku pojawił się 31 marca. Wydaje nam się, że Xiaomi 13 dotrze do nas szybciej, jednak nie sposób powiedzieć, kiedy dokładnie to się stanie.

Niestety nie znamy także cen w Europie. Jeśli chodzi o oficjalną chińską wycenę, wygląda ona następująco:

Xiaomi 13 8/128 GB - 3999 juanów

Xiaomi 13 8/256 GB - 4299 juanów

Xiaomi 13 12/256 GB - 4599 juanów

Xiaomi 13 12/512 GB - 4999 juanów

W zeszłym roku przelicznik juanów do złotówki dla Xiaomi wynosił około 1:1 (nie chodzi tu tylko o przelicznik samej waluty, ale także dodatkowe cła i podatki, które zwiększają koszty). Ze względu na to możemy się spodziewać, że odpowiednie wersje będą kosztować kolejno 3999 zł, 4299 zł, 4599 zł i 4999 zł.