Xiaomi 13 z nową datą premiery! Czy mimo opóźnienia pobije Galaxy S23?

Po przełożonej premierze w końcu znowu wiemy, kiedy światło dzienne ujrzą nowe modele flagowców od Xiaomi. Już niedługo zobaczymy te niesamowicie wyczekiwane smartfony w akcji!

Po wielu zawirowaniach w końcu (ponownie) znamy nową datę premiery Xiaomi 13. Pierwotnie prezentacja nowych modeli miała odbyć się 1 grudnia, niestety musiała ona zostać przesunięta. Na początku nie znaliśmy powodów tego opóźnienia jednak okazało się, że było ono związane z żałobą w Chinach spowodowaną śmiercią jednego z ważnych oficjeli chińskich. Po odpowiednim czasie, Xiaomi wznawia swoje premierowe plany.

Dowiedzieliśmy się dziś, że najnowszy smartfon Xiaomi zostanie zaprezentowany już 11 grudnia. Potwierdza to nasze przypuszczenia dotyczące wprowadzenia smartfona na rynek chiński jeszcze przed końcem roku - zapewne będzie on dostępny w sklepach w ciągu 1-2 tygodni od prezentacji. Na tę chwilę informacja została podana przez aplikację Xiaomi Store, na której pojawiły się banery promujące nadchodzącą premierę. Zazwyczaj po kilku godzinach od takiego ruchu pojawia się jeszcze oficjalna informacja od jednego z dyrektorów firmy, jednak już teraz możemy ją traktować jako oficjalne potwierdzenie terminu premiery.

Fot. Xiaomi

Co więcej, tego samego dnia możemy też spodziewać się nie tylko nowych telefonów - Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro - ale także nowego systemu operacyjnego od Xiaomi, MIUI 14. Będzie on bazowany na Androidzie 13 i w pierwszej kolejności zobaczymy go właśnie na ekranach serii Xiaomi 13. Po jakimś czasie będzie on również trafiał do pozostałych telefonów producenta.

Xiaomi 13 czy Samsung S23?

Xiaomi od dawna zamierza się na miano najpopularniejszego producenta smartfonów na świecie, jednak aby dotrzeć do tego momentu, musi zdetronizować króla Androida - Samsunga. Czy Xiaomi 13 się to uda? Na pewno telefon będzie miał wiele ciekawych rozwiązań. Aby dowiedzieć się o nim wszystkiego przed premierą warto zajrzeć do tego artykułu, jednak szczególnie interesujący wydaje się oczywiście najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz ogromna matryca o przekątnej aż 1 cala.

Jednak Samsung nie będzie odpuszczał, szczególnie teraz, gdy firma po raz pierwszy zaprezentuje globalny model z tym samym Snapdragonem 8 Gen 2, bez wersji z własnym Exynosem na niektóre - w tym Europejski - rynki. A propos Samsunga Galaxy S23 też znamy trochę więcej szczegółów - warto zajrzeć do tego artykułu aby dowiedzieć się więcej. Na pewno będzie to zaciekłą walka, gdyż Xiaomi ma bardzo ciekawą propozycję!