Xiaomi Band 8 - data premiery, cena, dane techniczne [13.04.2023]

Najnowsza opaska sportowa od Xiaomi zapowiada się interesująco i ma ze sobą przynieść dość niespodziewane zmiany. W tym artykule podsumowujemy wszystkie informacje na temat najnowszego smartbanda od Xiaomi.

Spis treści

Na nowy model opaski sportowej od Xiaomi z niecierpliwością czeka wiele osób. Po Xiaomi Bandzie 7, który przyniósł ze sobą raczej małe usprawnienia, w tym roku czekamy na trochę większe zmiany. Wygląda na to, że tym razem chiński gigant postawił na trochę inny obszar, który chce dopracować przy okazji premiery kolejnego modelu, więc spodziewamy się bardzo interesujących ulepszeń.

Smartbandy to bardzo przydatne, funkcjonalne urządzenia, które zdobył sobie wielu oddanych fanów dzięki dobremu połączeniu funkcjonalności i niskiej ceny. Jeśli chcemy mieć ze sobą urządzenie mierzące nasze sportowe osiągnięcia i monitorujące zdrowie, ale przy okazji nie wydawać tysięcy złotych na smartwatcha, opaska sportowa wydaje się być idealnym wyborem. Wśród nich propozycja od Xiaomi - Xiaomi Band - od lat jest zdecydowanie najpopularniejsza. Łączy ona w sobie dopracowany system, dobre czujniki oraz ciekawe akcesoria, co przekłada się na świetną paczkę, którą najczęściej kupimy w bardzo dobrych cenach.

W tym artykule sprawdzamy więc, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej, ósmej już generacji tego sprzętu. Każda aktualizacja z nowymi informacjami będzie się pojawiała na górze artykułu, więc najświeższe wieści zawsze będą na wyciągnięcie ręki.

Xiaomi Band 8 - dane techniczne

Na tę chwilę nie wiemy wiele jeśli chodzi o dane techniczne nadchodzącej opaski od Xiaomi. Jedynymi dużymi przeciekami dotyczącymi jej specyfikacji były tylko informacje o nowym designie samego urządzenia. Trzeba jednak przyznać, że zapowiadane zmiany są naprawdę spore, więc nawet pojedyncza informacja na ten temat może przesądzić o zakupie kolejnej generacji urządzenia.

Według kilku już przecieków, nowa opaska ma mieć zupełnie inny sposób mocowania paska. taka zmiana podyktowana jest głównie chęcią oferowania przez firmę większej różnorodności33 opasek - nie tylko silikonowych, ale też metalowych, materiałowych, skórzanych, dzięki czemu samo urządzenie będzie wyglądało zdecydowanie bardziej wszechstronnie niż teraz.

Aby to osiągnąć, nowa wersja nie będzie już dobrze znaną pigułką wciskaną do wnętrza silikonowej opaski. Bo dwóch stronach urządzenia znajdą się zaczepy, do których będzie można mocować różnego rodzaju końcówki opasek - czy to teleskopowe, metalowe bransolety, czy też klasyczne już, silikonowe opaski.

Ze względu na to też, nowa wersja smartbanda nie będzie kompatybilna z poprzednimi opaskami - nowy system mocowania wymusi zmianę opasek.

Jednak jeśli chodzi o inne elementy urządzenia, nie spodziewamy się istotnych zmian. Większość przecieków wskazuje albo na nieznaczne zmiany w czujnikach czy też procesorze, albo wręcz na brak zmian. Wygląda na to, że w tym roku Xiaomi skupiło się na designie i postanowiło odsunąć zmiany w możliwościach smartbanda na boczny tor.

W tym roku także nie spodziewamy się modułu GPS w podstawowym wariancie urządzenia. Co prawda możliwe, że Xiaomi znów zdecyduje się na premierę wersji Pro, w której znajdzie się też GPS, jednak i na ten wariant zapewne poczekamy trochę dłużej.

Xiaomi Band 8 - data premiery

Na szczęście przynajmniej data premiery nowego sprzętu od Xiaomi nie jest już tajemnicą dzięki samemu producentowi. Według najświeższych wiadomości ma ona odbyć się już 18 kwietnia o 19.00 chińskiego czasu. Jest to informacja, o której pisaliśmy w tym artykule - podał ją sam producenta, więc pochodzi z najbardziej pewnego źródła.

Fot. Xiaomi

Warto jednak pamiętać, że jest to data dotycząca premiery sprzętu jedynie na rynku chińskim. Jeśli chodzi o Polską premierę, będziemy musieli poczekać trochę więcej. W tamtym roku jej miejsce miało około 2 miesiące później niż w rodzimym kraju Xiaomi, także zakładamy, że podobnie będzie w przypadku kolejnej wersji smartbanda. Wygląda więc na to, że będzie ok idealnym dodatkiem do wakacyjnej listy zakupów.

Xiaomi Band 8 - cena

Cena Xiaomi Banda 8 nadal jest owiana tajemnicą. Oczywiście nie spodziewamy się, że będzie ona niższa od poprzedniej generacji. Patrząc na szalejącą inflację i jeszcze bardziej szalejące podwyżki cen elektroniki, Xiaomi raczej nie zdecyduje się na obniżenie ceny najnowszego modelu.

Musimy się więc przygotować na to, że kolejny model opaski będzie kosztował przynajmniej 249 zł - czyli tyle, ile kosztował poprzednik. Warto jednak nastawić się na to, że cena jednak pójdzie w górę, tak jak to miało miejsce przy okazji premiery ostatnich flagowców firmy. Zawsze, jeśli tak się jednak nie stanie, czeka nas jakiś rodzaj pozytywnej niespodzianki.