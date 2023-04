Xiaomi Band 8 nadchodzi! Znamy datę premiery i wygląd nowego smartbanda Xiaomi

Kolejna opaska sportowa od Xiaomi już niedługo ma mieć swoją premierę. Kilka szczegółów na jej temat zdradził już sam producent.

Smartbandy Xiaomi to jedne z najbardziej popularnych urządzeń od chińskiego giganta. Trudno się temu dziwić, gdyż nie kosztują one dużo, a oferują ogromną liczbę funkcjonalności sportowych, zdrowotnych oraz multimedialnych. jest to więc świetny zakup i dal osób, które chcą przetestować swoje pierwsze inteligentne akcesorium, jak i dla klientów szukających budżetowego sprzętu, który spełni nawet wysokie wymagania.

Trudno więc dziwić się temu, że wiele osób z niecierpliwością czeka na nadchodzącą premierę Xiaomi Banda 8. Już w tamtym roku zainteresowanie opaską była bardzo wysokie, a ze względu na zapowiadane zmiany dotyczące designu, tym razem klienci mogą wręcz rzucić się na nowy smartband producenta. Samo Xiaomi zdaje sobie sprawę z tego, jak niecierpliwie wyczekiwane jest nowe urządzenie, gdyż firma sama z siebie wyjawiła kilka szczegółów jeszcze przed premierą.

Wygląda na to, że premiera Xiaomi Banda 8 odbędzie się w tym samym czasie, co innego głośnego urządzenia od firmy - Xiaomi 13 Ultra. Co prawda są to produkty bardzo niepodobne cenowo, to jednak zainteresowanie nimi stoi w obu przypadkach na bardzo wysokim poziomie - stad pewnie decyzja o wydaniu ich na rynek w tym samym czasie. Na stronie producenta - na tę chwilę tylko chińskiej - możemy już teraz zobaczyć informacje o dacie premiery opaski, która ma nastąpić 18 kwietnia - już za kilka dni.

Co więcej, firma zdecydowała się także opublikować oficjalne zdjęcie opaski, które pokazuje nam ciekawą stronę, w którą Xiaomi skręciło przy okazji projektowania nowego modelu. Widać wyraźnie, że zamiast klasycznej już, silikonowej opaski, firma zaczyna stawiać na znacznie większą różnorodność - na grafice widzimy opaski metalowe, materiałowe i skórzane. To mocny znak, że Xiaomi Band 8 wychodzi ze swoich jedynie sportowych skojarzeń i wygląda zdecydowanie bardziej "poważnie" - wpisze się nie tylko w casualowy ubiór, ale też będzie idealnym kompanem na trochę bardziej oficjalne momenty.

Wygląda też na to, że firma postawiła na inny typ mocowania paska. Zamiast przytwierdzają go bezpośrednio do pigułki, pigułka wygląda na umieszczoną w metalowej lub plastikowej obudowie, do której dołączony jest pasek za pomocą standardowego, zegarkowego teleskopu. To z kolei zmiana, którą z pewnością z entuzjazmem powitają fani tradycyjnych "sikor".

Nie wiemy jeszcze, jakie nowe funkcje przyniesie opaska, ale możemy się spodziewać, że wygląd nie będzie jedyną zmianą w porównaniu do poprzedniego Xiaomi Banda 7. Nie było też do tej pory żadnych plotek o wersji Pro urządzenia - wygląda więc na to, że zadebiutuje ona później niż podstawowa wersja.