Xiaomi Band 8 został zaprezentowany. W najnowszej wersji opaski jest kilka interesujących zmian

Xiaomi Band nie bez przyczyny jest jednym z najpopularniejszych smartbandów na świecie. Najnowsza, dopiero co zaprezentowana wersja, przynosi ze sobą kilka ciekawych zmian, które mogą przekonać do niej nawet największych sceptyków.

Wraz z premierą Xiaomi 13 Ultra oraz Xiaomi Pada 6, Xiaomi zaprezentowało wczoraj jeszcze jeden niesamowicie popularny i wyczekiwany sprzęt - Xiaomi Band 8. Co prawda wpada on w zupełnie inną strefę cenową co dwa poprzednie sprzęty, ale nadal jest to interesująca propozycja dla osób, które szukają budżetowej opaski sportowej, która oferuje spore możliwości oraz zupełnie inny design od poprzedników. Sprawdzamy, co jeszcze zmieniło się w najnowszym wariancie smartbanda Xiaomi.

Zdecydowanie największą zmianą dotyczącą nowej opaski Xiaomi będzie jej wygląd i design. Wspominaliśmy już w tym artykule o dużej zmianie szykującej się w związku z nowym modelem, która dotyczyła mechanizmu mocowania paska i nasze informacje się potwierdziły. Smartband został wyposażony w mechanizm szybkiego zwolnienia opaski, dzięki któremu jej mocowanie jest o wiele bardziej uniwersalne i pozwala na zamontowanie nie tylko klasycznych już, silikonowych pasków, ale też wielu innych wariantów. Możliwe będzie nawet kupienie nowego smartbanda w formie wisiorka na szyję, co jest zaskakującym, ale też interesującym sposobem użycia tego urządzenia.

Fot. Xiaomi

Jednakże nie jest to jedyna zmiana w designie urządzenia. Po raz pierwszy w tej serii, Xiaomi Band 8 dostępny będzie w dwóch kolorach koperty - czarnym oraz złotym. Co prawda będą to plastikowe opakowania, jednak mają one mieć metaliczne, polerowane wykończenie. Dzięki temu, wraz z nowymi wariantami opasek, Xiaomi Band 8 będzie zdecydowanie bardziej uniwersalny i będzie go można dopasować zarówno do sytuacji sportowych, jak i do strojów bardziej wyjściowych.

Oczywiście to nie wszystkie zmiany w nowej opasce, jednak to właśnie design był najważniejszy dla chińskiego giganta. Poza tym nowa opaska otrzyma ponad 150 trybów aktywności, dzięki czemu wszystkie możliwe tryby sportowe będą do dyspozycji użytkowników. Oczywiście, tak jak w poprzedniej wersji, możemy spodziewać się monitorowania SpO2, monitorowania snu i tętna, a także trybu śledzenia cyklu menstruacyjnego.

Xiaomi zmieniło także swoje podejście do trybu biegowego, który będzie zdecydowanie bardziej szczegółowy i dokładny. Poza podstawowymi informacjami znanymi z poprzednich serii, nowa opaska będzie nas także w stanie poinformować o długości naszego kroku, częstotliwości kontroli z podłożem oraz innych, szczegółowych statystykach, których łącznie znajdziemy aż 13.

Fot. Xiaomi

Warto też wspomnieć o czasie działania na baterii, który po raz kolejny został wydłużony. Według Xiaomi, Band 8 ma działać nawet 16 dni na jednym ładowaniu. To wszystko zostanie połączone z ekranem 2,5D o wielkości 1,62" oraz rozdzielczości 192 x 490 px, którego jasność osiągnie nawet 600 nitów. Jest też oczywiście wodoodporność do 5 ATM, a także 100 nowych tarcz.

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy nowa opaska zadebiutuje w Europie - Xiaomi nie podało jeszcze tej informacji, jednak spodziewamy się, że będziemy musieli poczekać kilka tygodni lub nawet miesięcy. Jednak w Chinach jej cena wynosi około 150 zł za wersję bez NFC oraz 170 zł za wersję z NFC. W Polsce ceny będą zapewne zdecydowanie wyższe, spodziewamy się także, że nie dostaniemy wersji z NFC - ten moduł zarezerwowany będzie dla wersji Pro.