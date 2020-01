Xiaomi Black Shark 2 Pro - rusza sprzedaż edycji z 8GB RAM

Na początku drugiej połowy 2019 roku Xiaomi ogłosiło Black Shark 2 Pro - ulepszoną wersje smartfona gamingowego Black Shark 2. Dzisiaj wchodzi do sprzedaży w Chinach, a specyfikacja robi wrażenie.

Black Shark 2 Pro trafił do sprzedaży w edycji 8GB RAM + 128GB Pamięci, jednak w najbliższym czasie ma pojawić się również jego edycja 12GB RAM + 512GB pamięci. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Xiaomi Mall, chiński sklep online producenta, nie przyjmuje jeszcze zamówień na tę edycję. Nie będzie ona jednak różnić się pozostałą specyfikacją od tego, co otrzymujemy teraz. A mamy tu urządzenie napędzane procesorem Snapdragon 855+ (taktowanie 2,96 GHz), z wyświetlaczem AMOLED 6,39", pokazującym grafikę w natywnej rozdzielczości HD+. W wyświetlaczu tym znalazł się czytnik linii papilarnych. Całość działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie z nakładką producenta - Joy UI.

Black Shark 2 Pro korzysta z pamięci operacyjnej LPDDR4x. Na tyle urządzenia znajdują się dwa obiektywy aparatu. Obiektyw główny to 48Mpix Sony IMX586, drugi - teleobiektyw 12 Mpix z zoomem optycznym x2. Na przedzie znajduje się obiektyw aparatu przedniego 20 Mpix. Urządzenie zasila bateria o pojemności 4000 mAh. Wspiera szybkie ładowanie 27W, które odbywa się przy pomocy portu USB typu C. Nie znajdziemy tu wejścia słuchawkowego 3,5mm, a szkoda. Smartfon dostępny jest wyłącznie w jednej wersji kolorystycznej - Electric Black. Koszt to 2699 juanów, czyli niecałe 1500 złotych. W stosunku do specyfikacji jest to naprawdę atrakcyjna cena, jednak nie wiemy, czy model ten trafi do sprzedaży poza Chiny.