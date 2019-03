Xiaomi Black Shark 2 - gamingowy smartfon od jutra w sprzedaży

Xiaomi Black Shark 2 to gamingowy smartfon Xiaomi. Od 1 kwietnia będzie dostępny w Europie. Jaką ma specyfikację i ile kosztuje?

Xiaomi Black Shark 2 to smartfon gamingowy, można więc spodziewać się mocnych podzespołów. Dostępne są dwie wersje, różniące się kolorystyką, ilością RAM i miejsca na dane. Pierwsza to Shadow Black - ma 8GB RAM i 128GB pamięci, druga - Frozen Silver ze 12GB RAM i 256GB miejsca. Pozostałe elementy specyfikacji mają takie same, a więc:

wyświetlacz AMOLED 6,39", rozdzielczość 2340x1080 pikseli (full HD+), funkcja wykrywania siły naicksu

ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 855

aparat tylny 48Mpix + 12 Mpix

aparat przedni 20 Mpix

czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem

akumulator 4000mAh

szybkie ładowanie 27W

Xiaomi Black Shark 2 obsługuje technologię Direct Touch Liquid Cooling 3.0. Jej zadaniem jest utrzymywanie temperatury podzespołów w rozsądnym zakresie za pomocą cieczy, a gdy nagrzewają się one zbyt szybko - specjalnie zaprojektowana obudowa ma za zadanie obniżyć temperaturę o 10C w 10 sekund. Dodatkową zaletą są dwa przednie głośniki stereo oraz zaawansowany system wibracji. Smartfon Xiaomi można przełączyć w Host Mode za pomocą kabla HDMI, co pozwoli na granie na telewizorze.

W oficjalnym, europejskim sklepie online Xiaomi Black Shark 2 w wersji Shadow Black kosztuje 549 euro, czyli ok. 2370 zł. Edycja Frozen Silver to 100 euro więcej, czyli 649 euro (ok. 2800 zł). Jak na razie nie jest dostępny polski interfejs, ale ma pojawić się w przyszłości.