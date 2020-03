Xiaomi Black Shark 3 - nowe zdjęcia pokazują trzy obiektywy aparatu tylnego

Xiaomi pokaże Black Shark 3 już za dwa dni, trzeciego marca. Choć w przypadku smartfona gamingowego aparat ma drugorzędne znaczenie, warto wiedzieć, że i tutaj producent postanowił zaoferować użytkownikom solidne rozwiązania, a mianowicie - trzy obiektywy wysokiej jakości. Jak na razie w tą jakość wypada wierzyć na słowo, ponieważ nie ma oficjalnych informacji na ich temat - plotki mówią, że główny to 64Mpix. Widzimy jednak na zdjęciu ich ułożenie w dość oryginalny sposób - trójkątny, z diodą LED pod spodem. Z opublikowanej na Twitterze grafiki dowiadujemy się również o wpadającym w oko designu urządzenia.

This is what the new gaming smartphone will look like. The render of the back to visually show a symmetrical design and a new triple camera. Although the most important thing in such a gaming phone is of course the cooling system.



