Xiaomi Black Shark 3 - podano datę oficjalnej prezentacji

Xiaomi Black Shark 3, zapowiadające się na niezwykle mocny model, zostanie zaprezentowane już 3 marca.

Xiaomi odniosło sukces rynkowy dzięki modelowi gamingowemu Black Shark 2, a wszystko wskazuje na to, że jego następca go powtórzy, a może nawet przebije. Wczoraj w serwisie Geekbench opublikowano wyniki testów Black Shark 3, które robią ogromne wrażenie. Dzisiaj producent podał oficjalną datę prezentacji urządzenia - będzie to 3. marca. Odbędzie się ona online, a Xiaomi zachęca do udziału poniższym posterem. Będzie to pierwszy smartfon 5G w ofercie chińskiego producenta.

Z tego, co wiemy ze źródeł nieoficjalnych, Black Shark 3 korzysta z procesora Snapdragon 865 z modemem X55, ma wyświetlacz 2K z odświeżaniem 120Hz, a do chłodzenia rozgrzanych podzespołów używa systemu chłodzenia cieczą. Jedną z wartych uwagi cech jest wsparcie dla szybkiego ładowania 66W. Powinno ono umożliwić naładowanie baterii o pojemności 5000 mAh od 0 do 100% w czasie zaledwie 38 minut. Xiaomi Black Shark 3 będzie rywalizować o tytuł najlepszego smartfona świata z Vivo iQOO 3 - które zostanie zaprezentowane jutro - oraz Nudia Red Magic 5G. Pozostaje kwestią otwartą, kto wygra tę rywalizację.

Źródło: PlayfulDroid